Erneut sind Telefonbetrüger in Dresden aktiv. In Dresden-Blasewitz versuchten sie nun, einen Rentner um sein Erspartes zu erleichtern. Der roch den Braten allerdings.

Dresden. Am Montagmorgen versuchten Unbekannte einen 82-Jährigen in Dresden-Blasewitz zu betrügen. Gegen 10.15 Uhr riefen sie bei dem Mann an und stellten ihm eine große Gewinnsumme in Aussicht, die er bei einem Lottospiel gewonnen haben soll. Um den Gewinn zu erhalten müsse er allerdings einem Kurier 900 Euro bezahlen. Der Senior übergab kein Geld, er informierte stattdessen die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sp