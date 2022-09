﻿Flächen und Förderung: Wie die Dresdner SPD die lokale Clubkultur retten will

Mit dem „Sektor“ hätte Dresden im Juni beinah einen seiner bedeutendsten Techno-Clubs verloren. Davor waren bereits das „Sabotage“ und „TBA“ verschwunden. Wie die Dresdner SPD die Clubkultur retten will und was lokale Akteure fordern.

Dresden. "Jeder Club, der jetzt wegfällt, ist für immer weg." Wer Christoph Töpfer nach dem Status Quo der Dresdner Clubszene fragt, bekommt ernüchternde Antworten. Sicher auch, weil er aus eigener Erfahrung spricht. 2017 musste Christoph Töpfer das "Sabotage" an der Bautzner Straße schließen, zwei Jahre später das "TBA" unter dem Bahnhof Neustadt. Einmal wegen Anwohnern, denen die Partygäste zu laut waren, im anderen Fall wegen einer wirtschaftlichen Schieflage.

Die Lücke, die die beiden Clubs in der Dresdner Neustadt hinterlassen haben, klafft bis heute. In der Zwischenzeit kam eine Pandemie, unter deren Folgen viele Musikspielstätten immer noch leiden und ein Brand im Industriegelände, das dem "Sektor Evolution", Dresdens Hauptschlagader des Technos, um einen Hauch die Existenz kostete. Kurzum: Die lokale Clubkultur steht auf wackeligen Beinen.

Christoph Töpfer und Harald Köhler (re.) unterhielten bis 2017 den Club Sabotage in der Dresdner Neustadt. © Quelle: Hauke Heuer/Archiv

SPD fordert Bestandsaufnahme der Dresdner Clubkultur

Das hat auch die Dresdner SPD erkannt und fordert deshalb nicht weniger als die Rettung der Clubkultur. Ein entsprechender Antrag wanderte bis September durch alle Stadtbezirksbeiräte. „Dabei fielen die Voten überwiegend deutlich positiv aus“, berichtet Eileen Mühlbach, SPD-Kulturpolitikerin im Stadtrat. Konkret fordert ihre Fraktion eine Bestandsaufnahme der Dresdner Clubszene im Hinblick auf Größe, Lage und Besucherzahl. In einem zweiten Schritt müsse diskutiert werden, welche Flächen, Gebäude und Orte in kommunalem Besitz neuen Spielstätten zur Verfügung gestellt werden könnten.

„Viele Macher aus der Szene verlassen Dresden“

„Uns fehlen ganz konkret Orte“, sagt Szenekenner Christoph Töpfer. Wenn es nach ihm geht, müsste die Stadt Geld in die Hand nehmen, um Flächen zurückzukaufen und diese zu fairen Preisen und mit langfristiger Perspektive an Akteure der lokalen Subkultur vermieten. Das, meint Töpfer, würde nicht nur den Clubbetreibern helfen, sondern Dresden für Menschen von außerhalb auch attraktiver machen. „Viele Macher aus der Szene verlassen die Stadt und gehen lieber nach Berlin, Leipzig oder sogar nach Chemnitz“, sagt der 47-Jährige. „Weil es hier keine Freiräume mehr gibt, in denen man noch etwas gestalten könnte.“

Klubnetz Dresden fordert mehr finanzielle Unterstützung

Das Problem sieht auch Piere Tannert vom Klubnetz Dresden, das sich 2020 als Reaktion auf den Wegfall von "TBA" und "Sabotage" gegründet hat und die Interessen der lokalen Musikspielstätten vertritt. Tannert unterstützt die Idee der SPD-Fraktion einer Bestandsaufnahme der Clubkultur. Doch für ihn braucht es auch eine angemessene finanzielle Unterstützung. "Die Kulturförderung ist da", sagt der 38-Jährige, "aber nicht ansatzweise in brauchbarer Höhe." Was die öffentlichen Gelder betrifft, gehe die Schere zwischen Einrichtungen der Hochkultur wie der Semperoper und Clubs "zu weit auseinander".

Mentalitätsproblem im Szeneviertel Neustadt

Neben finanziellen Sorgen sieht Piere Tannert die Szene auch mit einem gewissen Mentalitätsproblem konfrontiert – vor allem in der Neustadt, wo Clubs eigentlich zum Grundstock gehören sollten. "Dank der Gentrifizierung ziehen dort jetzt Leute hin, die sich eine Wohnung über einer Bar aussuchen, die schon immer da war. Und dann heißt es plötzlich, um 22 Uhr muss Ruhe herrschen." Damit es zu solchen Konflikten nicht mehr kommt, fordert das Klubnetz die Einrichtung einer sogenannten Kulturschutzzone, innerhalb derer beispielsweise Beschwerden über Ruhestörung anders gewichtet werden als außerhalb.

Größeres Risiko der wirtschaftlichen Schieflage

Eine Idee, die auch Simon Grothe teilt. In den letzten Jahren habe er etliche Clubs in der Nachbarschaft verschwinden sehen, sagt der Betreiber des "Sektor Evolution" im Industriegelände. Vor wenigen Wochen öffnete der Technoschuppen erstmals wieder seine Pforten, nachdem er das im Juni ausgebrochene Feuer in der Nestler-Halle dank einer Brandschutzwand fast unversehrt überlebt hatte. "Durch Corona und den Brand haben wir gesehen, wie schnell man in eine wirtschaftliche Schieflage kommen kann", sagt Grothe und fragt: "Welcher Clubbetreiber kann sich denn eine Umsatzausfallversicherung leisten?" Er selbst kenne keinen. Umso mehr braucht es seiner Meinung finanzielle Unterstützung von städtischer Seite, wie es auch das Klubnetz Dresden fordert.

Geld spielt im aktuellen Antrag der Dresdner SPD-Fraktion noch keine Rolle. „Eine stärkere Förderung will ich nicht ausschließen“, sagt Initiatorin Eileen Mühlbach. Der Antrag solle nur ein erster Schritt sein, um sich nach der Pandemie an einen Tisch zu setzen und die Bedarfe in der Dresdner Clubszene zu ermitteln. Wie es mit dem Antrag weitergeht, entscheidet sich bei der nächsten Stadtratsitzung am 6. Oktober, wenn die Fraktionen sich mit ihm beschäftigen.