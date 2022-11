﻿Taxiräuber in Dresden vor Gericht

Ein 27-Jähriger ließ sich mit dem Taxi chauffieren, bedrohte dann den Fahrer mit einem Messer und nahm ihm die Geldbörse ab. Nun steht er wegen schweren Raubes vor dem Dresdner Landgericht.

Dresden. Der Taxifahrer, der am Mittwoch als Zeuge im Landgericht aussagte, gab sich zwar relativ gelassen, aber man merkte ihm an, dass ihm der Vorfall vom Mai doch noch Probleme bereitet. Da war der 63-Jährige in Naußlitz von einem Fahrgast mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Der Räuber verschwand mit dem Portemonnaie des Fahrers und 485 Euro und 20 Schweizer Franken. Der Angreifer war Leander W., dem nun wegen schweren Raubes der Prozess gemacht wird.