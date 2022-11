Ein Trio soll im Oktober in Dresden einen Taxifahrer beraubt haben. Zwei Verdächtige fasste die Polizei damals, den Dritten jetzt.

Was als scheinbar gewöhnliche Taxifahrt begann, endete in schwerem Raub (Symbolbild).

Taxifahrer in Dresden ausgeraubt – Dritte Festnahme

Dresden. Anfang Oktober ist in Dresden ein Taxifahrer beraubt worden. Am Freitag ist nun ein dritter Tatverdächtiger verhaftet worden. Wie die Polizei meldet, soll der 20-jährige Libyer gemeinsam mit seinen bereits in Haft sitzenden Komplizen das Opfer mit einem Spraystoß ins Gesicht verletzt haben. Das Ziel: Die Geldbörse des Mannes.

Zuvor hatte der 61-Jährige das Trio vom Bahnhof Neustadt zur Pillnitzer Landstraße gefahren. Zwei der Verdächtigen stellte die Polizei sofort, den Dritten nun am Freitag. Sie alle bleiben in Untersuchungshaft, ermittelt wird wegen schweren Raubes.

Von fkä