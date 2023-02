﻿Aus 19,30 werden vor Gericht 3000 Euro: Teure Taxifahrt von Heidenau nach Dresden

Heidenau/Dresden. Am 25. April 2022 verbrachte Steve K. den Nachmittag „gesellig bei einem Freund in Heidenau“ und ließ sich dann – er war nach einer OP auf Gehhilfen angewiesen – mit einem Taxi zu seiner Wohnung nach Dresden fahren. Dort angekommen, erklärte er dem Fahrer, dass der kein Geld bekomme, stieß mit einer der Krücken nach ihm und verschwand im Haus.

Nun hatte er einen Termin am Amtsgericht. 2,2 Promille hatte er nach der Geselligkeit intus und vielleicht deshalb Erinnerungslücken. Was er erzählte, passte nicht zu dem, was die anderen sagten.

Geld auf wundersame Weise aus Portemonnaie verschwunden

„Ich bemerkte im Taxi, dass mein Portemonnaie leer war, obwohl ich ja vorher Geld geholt hatte. Es war weg“, erklärte der 44-Jährige. Er habe das dem Taxifahrer erklären wollen, nur der habe mit der Polizei gedroht und ein Foto von ihm machen wollen. Mit der Krücke geschlagen habe er ihn nicht, die habe er ihm als Pfand dagelassen, um Geld zu holen. Warum hat er nicht?

„Er war angetrunken und aggressiv. Die Beifahrertür stand offen, er zielte mit der Krücke auf meine Augen und mein Gesicht und stieß zu. In dem Moment hatte ich Panik. Ich konnte das abwehren, hielt die Krücke fest und behielt sie“, erzählte der Fahrer.

Vor der Polizei versteckt

Der 60-Jährige rief die Polizei, die klingelten mehrmals an der Wohnung des Angeklagten. „Keiner öffnete, aber wir hörten Geräusche. Dann machte eine Frau auf, im Flur stand die andere Gehhilfe“, erinnerte sich ein Beamter. Im Bett, zugedeckt, als ob er schon lange schliefe, lag der Angeklagte – allerdings noch in voller Montur. „Er war aggressiv, immer an der Schwelle zur körperlichen Eskalation“, so der Beamte. „Ich habe mich wohl nicht korrekt verhalten“, relativierte Steve K. sein Benehmen.

Zu lautes „Flüstern“

Er habe nicht vorgehabt, die Rechnung nicht zu zahlen, erklärte der Angeklagte, aber eben kein Geld gehabt. Wirklich? Als die Polizisten ihm erklärten, dass es besser sei, den Betrag zu bezahlen, schickte er seine Freundin los, um die Geldbörse zu holen, „flüsterte“ ihr aber so laut zu, dass sie vorher das Geld rausnehmen soll, dass es jeder Beamte hören konnte. Tage später zahlte er die 19,30 Euro an den Fahrer.

Teure Taxifahrt

Versuchte schwere räuberischer Erpressung und versuchte gefährliche Körperverletzung, wie es die Staatsanwaltschaft nannte, oder Zechprellerei mit einem versuchten körperlichen Angriff, wie der Verteidiger meinte? Das Gericht entschied sich für die Variante der Staatsanwaltschaft und verurteilte Steve K. zu 150 Tagessätze à 20 Euro. Eine teure Taxifahrt von Heidenau nach Dresden.