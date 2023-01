﻿Taxi-Branche in Dresden vor höheren Preisen und Umbruch

Dresden. Taxi-Branche vor Turbulenzen: Die Dienstleister sind nach drei Jahren Corona schon schwer gebeutelt. Doch in diesem Jahr könnte noch einiger Wirbel hinzukommen. Das hat vor allem mit den Lizenzen zu tun. Kurzfristig absehbar ist bereits die nächste Preisrunde.

Mitte April 2022 waren die derzeit gültigen Tarife für die Taxi-Fahrten in Dresden in Kraft getreten. Wer am Wochenende nach der Oper ein Taxi nutzt, zahlt vier Euro fürs Einsteigen (Grundpreistarif) und dann vom 1. bis 3. Kilometer 2,80 Euro und jeden weiteren Kilometer 2,30. Tagsüber (5 bis 20 Uhr) sind die Kilometer-Tarife derzeit jeweils zehn Cent niedriger. Es gibt ein paar Zusatzregeln. Für Fahrten zwischen der Messe sowie dem Flughafen oder zu Bahnhöfen gibt es beispielsweise Festpreise.

Preiserhöhung schon wieder überholt

Ein Jahr später ist das schon wieder Makulatur. In einem Schreiben an die Stadträte kündigte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) jetzt die nächste Preisrunde an. „Seit der letzten Taxitarifanpassung haben sich die Rahmenbedingungen für die Dresdner Taxenunternehmen durch die weiterhin andauernde weltpolitische Lage mit den Auswirkungen der stark gestiegenen Energieträgerkosten und der hohen Inflation verändert“, schreibt der Bürgermeister in einer sogenannten Beschlusskontrolle zum Stadtratsbeschluss über die Tariferhöhung von vor einem Jahr.

Personalmangel auch im Taxengewerbe

Im Taxengewerbe seien darüber hinaus „weiter die Nachwirkungen durch die SARS-CoV-2 Pandemie und die stufenweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf nunmehr 12,00 Euro je Stunde seit dem 1. Oktober 2022 spürbar“.

Das Taxengewerbe lebe von der Mobilität der Menschen, von Veranstaltungen, Gastronomie, Messen, Konzerten, Kongressen und Hotelübernachtungen. Gerade diese Branchen stünden jedoch „selbst aktuell unter einem enormen wirtschaftlichen Druck“. Zudem sei auch im Taxengewerbe wie in anderen Branchen „ein Personalabgang zusätzlich zu der bereits bestehenden demographischen Entwicklung“ zu verzeichnen.

Mindestlohn sorgt für Kostenanstieg

Allein die letzte Stufe der Mindestlohnanhebung von 10,45 Euro (seit 1. Juli 2022) auf 12 Euro (seit 1. Oktober 2022) entspreche einem Anstieg von 14,8 Prozent. Für die Hälfte der Dresdner Taxiunternehmen ist das nicht so ausschlaggebend. Sie sind sogenannte „Alleinfahrende“ ohne angestelltes Fahrpersonal. Doch für die übrigen geht es ans Eingemachte.

Jeder zweite Euro fürs Personal

Je nach Unternehmensgröße machten Personalkosten einen Anteil von 55 bis 60 Prozent an den Gesamtkosten aus, rechnet Kühn vor. Die Anpassung des Mindestlohns wirke sich damit mit einem Anstieg von etwa 8,5 Prozent an den unternehmerischen Gesamtkosten im Vergleich zum aktuellen Tarif aus.

Neben dem Bruttolohn würden sich auch Lohnnebenkosten wie Arbeitgeberanteile, gesetzliche Zuschläge und Beiträge zur Berufsgenossenschaft kostentreibend auswirken.

Zuschläge zur Motivation

Dieser Bereich entspreche etwa 20 Prozent der Lohnkosten. Die Branche verweise zudem auf Zuschläge für die Mitarbeiter, die gezahlt werden müssten, um überhaupt noch jemanden für den Job mit Schichtarbeit im 7-Tage-Rhythmus gewinnen zu können.

Energiepreise schlagen ins Kontor

Gestiegene Energiepreise kommen bei der ganzen Rechnung noch oben drauf. So wie es jeder andere Dresdner an der Tankstelle spürt, so haben sich auch für die Taxi-Betriebe die Kosten für Diesel gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent und gegenüber 2020 um 50 Prozent (jeweils September) erhöht.

Die Kosten für den Treibstoffzusatz AdBlue für Dieselfahrzeuge hätten sich 2022 vervierfacht. Angesichts steigender Strompreise mache die Kostenspirale auch um die Elektroautos keinen Bogen.

Alte Tarife auf Basis alter Kraftstoffkosten

Die gutachterlicher Tarifanalyse bei der letzten Gebührenerhöhung sei unter anderem noch von Dieselpreisen von 1,40 Euro je Liter ausgegangen. Daher hat die Taxigenossenschaft einen „Antrag auf eine weitere Tarifanpassung zum zweiten Quartal 2023“ gestellt. Derzeit laufe das Prüfverfahren, bevor die Beschlussvorlage für den notwendigen Stadtratsbeschluss vorgelegt wird.

Acht bis 11 Prozent Tariferhöhung

Auf DNN-Nachfrage teilte Amtsleiterin Simone Prüfer aus dem Straßen- und Tiefbauamt mit: „Je nach Fahrtstrecke ist eine Anpassung zwischen 8 bis 11 Prozent beabsichtigt.“ Von einem Stadtratsbeschluss sei „frühestens im April 2023 auszugehen“, öffentliche Bekanntmachung und Eichung der Taxameter müssten dann noch folgen.

Mit der Erhöhung geht die Stadt „von einer Abfederung der gestiegenen Kosten in der Branche und einer Auskömmlichkeit für die Unternehmen“ aus. Es sei von einem Impuls für das Gewerbe und „gegebenenfalls von Neugründungen auszugehen“.

Viele Alleinfahrer

Das könnte auch notwendig sein. Denn parallel zu den ganzen Kostenproblemen deuten sich Umwälzungen in der Branche an, die vor allem mit den Konzessionen zu tun haben. Die Genehmigung im Taxenverkehr wird für einen Zeitraum von fünf Jahren erteilt. Dann erfolge „wiederkehrend die Überprüfung der persönlichen und finanziellen Zuverlässigkeit“ des jeweiligen Unternehmers durch die Straßenverkehrsbehörde.

Wie viele Taxen machen weiter?

In diesem Jahr kommt es dabei besonders dick: Es enden 50 Prozent dieser Genehmigungszeiträume. Es sind Anträge auf Wiedererteilung notwendig. Das könnte Folgen haben: Im Zug der anstehenden Wiedererteilungsverfahren sei mit Sicht auf die stark geänderten Rahmenbedingungen von „weiteren Konzessionsbewegungen bis hin zu einer Marktveränderung auszugehen“, erklärt Bürgermeister Kühn.

Im Klartext dürfte das ungefähr heißen: Es werden sich möglicherweise eine ganze Menge Taxi-Unternehmer fragen, wie lange sie sich das Ganze noch antun wollen.

420 Fahrzeuge derzeit zugelassen

Mit Stand 5. Januar 2023 gibt es in Dresden 139 Taxenunternehmen mit insgesamt derzeit 420 Fahrzeugen. Es gibt aktuell 78 selbstfahrende Unternehmer, 17 Unternehmen mit 2 Fahrzeugen, 13 Unternehmen mit 3 Fahrzeugen, 7 Unternehmen mit 4 Fahrzeugen, 17 Unternehmen im Bereich 4 bis 10 Fahrzeuge und 7 Unternehmen mit mehr als 10 Fahrzeugen.

Jedes dritte Taxi braucht neue Genehmigung

Eine neue Konzession benötigen vor allem Alleinfahrer. Im Verfahren zur Wiedererteilung der Genehmigung für die Verkehrsform Taxenverkehr befinden sich 37 Einzelunternehmen, 9 Unternehmen mit 2 Fahrzeugen, 6 Unternehmen mit 3 Fahrzeugen, 6 Unternehmen mit 4 Fahrzeugen und weitere 7 Unternehmen mit mehr als 4 Fahrzeugen.

Das sind insgesamt mindestens 133 Fahrzeuge. Sehr wahrscheinlich eher mehr. Für jedes dritte Taxi in Dresden ist damit eine neue Genehmigung fällig.

Rückgang des Angebots denkbar

„Für die Bürgerschaft könnte ein Rückgang des Taxenangebotes entstehen“, wagt die Stadtverwaltung eine vorsichtige Prognose. Und in dieser Gemengelage könnte eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs noch hinzukommen.

Das betrifft vor allem die Angebote von Fahrdiensten, die es in Dresden bislang erst in kleinem Umfang gibt. In der Verkehrsform „Mietwagen“ (Uber, Bolt, Free Now) gab es bereits Genehmigungen in Dresden und „Ambitionen sind weiterhin vorhanden“.

Dresden kann mit anderen nicht mithalten

Ein besseres Umfeld finden auch diese Unternehmen nicht vor. Amtsleiterin Simone Prüfer: „Jedoch ist auch für diese Unternehmen die spezifische Marktlage in Dresden eine Herausforderung.“

Die Rahmenbedingungen in der sächsischen Landeshauptstadt für das Personenbeförderungsgewerbe seien mit Blick auf Flughafen, Messe, Kongresse, Zuganbindung und ähnliches „weniger ausgeprägt als beispielsweise in Leipzig, Düsseldorf oder Berlin“. Übersetzt heißt das wohl: Dresden kann in all diesen Bereichen mit den anderen Städten kaum mithalten.

Die nüchternen Angaben aus der Verwaltung zur Taxi-Konkurrenz aus Mietwagen und anderen Geschäftsmodellen: „Es liegen Anträge vor.“ Bei Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen werde eine Genehmigung erteilt. „Die tatsächliche Umsetzung liegt bei den Unternehmen.“