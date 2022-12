﻿Tausende bei Weihnachtlicher Vesper vor Frauenkirche in Dresden

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause sind am Freitagabend wieder Tausende Menschen in Dresden zu Weihnachtlichen Vesper vor der Frauenkirche zusammengekommen.

Dresden. „Es berührt mein Herz, den vollen Platz zu sehen.“ Mit diesen Worten begann Landesbischof Tobias Bilz seine Predigt am Freitagabend vor der Frauenkirche. „Ich habe mich gefragt, ob sie wiederkommen.“

Landesbischofs Bilz: Die Menschen suchen nach Orientierung

Tatsächlich sind die Dresdner wiedergekommen. Tausende von ihnen feierten am Abend vor Weihnachten nach zwei Jahren Coronapause wieder die Weihnachtliche Vesper auf dem Neumarkt. In seinen Worten legte Landesbischof Bilz den Fokus auf das Thema Orientierung. Nie würden ihn die Menschen öfter nach Wegen und Lösungen fragen wie in der heutigen Zeit. Die Menschen suchten Wege heraus aus den "Krisen und Herausforderungen", Wege zu "Frieden und Versöhnung", "Wege der Wirtschaft und zur Wahrung der Schöpfung".

Um Hoffnung zu machen, zitierte Bilz aus dem Psalm 43, einem Gebet eines Unbekannten, der verloren gegangen scheint: „Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung.“

Gedanken zum Krieg in der Ukraine

Nach einem Weg sucht auch Alexander Gorbatschow. „Ich bin sprachlos über diesen Krieg“, sagte der aus der Sowjetunion stammende und in Dresden lebende Physiotherapeut am Freitagabend auf der Bühne vor der Frauenkirche über die russische Invasion in die Ukraine. „Ich habe keine Lösung für die Zukunft“, sagte Gorbatschow weiter. „Aber als Christ kann ich für den Frieden beten.“ Er wolle Gott nicht vorschreiben, was passieren soll. „aber wir können seine Hände sein“.

Neben Gorbatschow stand Nelli Ukhova, die mit zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist und heute an der TU Dresden promoviert und ehrenamtlich ukrainische Flüchtlinge psychologisch berät. „Meine Großeltern sind in der Ukraine geblieben“, erzählte die junge Frau. „Wir haben Angst, weil wir nicht wissen, was mit ihnen passieren wird.“ Trotzdem rief Ukhova die Menschen dazu auf, ihre Angst zu überwinden, genauso wie den Hass: „Würden wir es schaffen, die Liebe und die Stärke in unseren Herzen zu bewahren, dann würde es einen Weg für alle geben, würde es in jedem friedlich werden.“

Michael Kretschmer: Pandemie hat Spuren hinterlassen

Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer plädierte in seiner Rede für Versöhnung und Vergebung und sprach dabei von der Frauenkirche als Symbol für den Neuanfang. „Die Steine der Frauenkirche sagen uns, dass aus Trümmern etwas Neues entstehen, im Dunklen der Aufbruch liegen kann und die Zerstörung nie das letzte Wort hat.“ Besonders die Coronapandemie habe bei vielen Menschen ihre Spuren hinterlassen, sagte der CDU-Politiker weiter. Die Gräben, die dabei mitunter entstanden sind, könnten „wir nur mit Warmherzigkeit, Vergebung und Versöhnung überwinden“.

30. Ausgabe der Weihnachtlichen Vesper vor der Frauenkirche

Die Weihnachtliche Vesper fand am Freitagabend zum 30. Mal statt. Zur ersten Ausgabe kamen die Dresdner am 23. Dezember 1993, damals noch vor dem kurz zuvor aus den Trümmern freigelegten Altar der Frauenkirche, zusammen. Seitdem ist das Format laut den Veranstaltern, die Fördergesellschaft Frauenkirche und die Stiftung Frauenkirche, der größte regelmäßig unter freiem Himmel stattfindende Gottesdienst in Deutschland.