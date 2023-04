Tausende Besucher beim Dampfloktreffen in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

auf dieses Wochenende hatten Bahnenthusiasten lange gewartet, schließlich fallen nicht oft zwei Jubiläen zusammen: Das Dampfloktreffen feierte seine 15. Auflage, der Hauptbahnhof wurde gar 125 Jahre alt. Klar, dass das ordentlich gefeiert werden sollte. Aber so reibungslos wie geplant sollte es nicht laufen.

Das Dampfloktreffen fand zum 15. Mal statt. © Quelle: Anja Schneider

Erst machte der Dauerregen am Sonnabendvormittag den Dampf- und E-Lok-Fans einen Strich durch die Rechnung, dann verhinderte die Bombenentschärfung das Betreten des Festgeländes an der Zwickauer Straße. Am Nachmittag allerdings war beides Geschichte und die Pufferküsser konnten ihrer Leidenschaft endlich frönen. Auch am Sonntag zog das Dampfloktreffen tausende Besucher an. Ende gut, alles gut. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wer Angst hat, ist falsch in dem Job. Robert Ludewig Sprengmeister in Dresden, der am Sonnabend die Weltkriegsbombe an der Zwickauer Straße entschärft hat

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Robert Ludewig mit der 250 Kilo schweren Bombe. © Quelle: Roland Halkasch

So lief die Bombenentschärfung in Dresden

Sieben Stunden Einsatz: Die Evakuierung des betroffenen Gebietes nach dem Bombenfund an der Zwickauer Straße in Dresden nahm einige Zeit in Anspruch. Bei der Entschärfung allerdings ging alles ganz schnell. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Charlotte Kretschmann ist mit 113 Jahren die älteste Frau in Baden-Württemberg. Sie verbringt den Alltag nicht nur mit den Enkeln und fernen Verwandten, sondern lässt die Welt über die sozialen Medien daran teilhaben. Mit ihren fast 5000 Followern teilt 113-Jährige immer mal wieder Schnappschüsse aus ihrem Leben, sei es vom Shoppen, vom Weihnachtsfest oder dem Ausflug. © Quelle: Julian Rettig/dpa

Älteste Deutsche mit 113 Jahren: „Ich kann ja nichts dafür“

Sie hat zwei Weltkriege erlebt, die Wiedervereinigung Deutschlands und sogar das Coronavirus überdauert - Charlotte Kretschmann gilt mit 113 Jahren als ältester Mensch Deutschlands. Über ein Leben, das bereits länger als ein Jahrhundert andauert. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Bildungsbürgermeister Jan Donhauser eröffnet im Hygiene-Museum das Sommersemester der Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und Kunst.

16.45 Uhr: In der Evangelischen Hochschule Dresden, Dürerstraße 25, findet der Vortrag „Tee, Kuchen und Verschwörungsgespräche. Redefreiheit und Radikalität in Zeiten von Corona“ statt. Referentin ist Dr. April Reber, Gastwissenschaftlerin am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ein Emu läuft durch sein Gehege in einem Zoo. © Quelle: picture alliance / PIXSELL

... ein Emu auf der Flucht

Der Haustier-Emu Rodney hat Reißaus genommen und einen Ausflug durch seine Heimatstadt in Großbritannien gemacht. Sein Besitzer musste deswegen seinen Urlaub abbrechen und sich mit der Polizei auf die Suche nach dem entlaufenen Emu machen. Jetzt lesen

Ihre Christin Grödel

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

