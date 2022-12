Tauschaktion in Bautzen: Reichsflagge gegen Geschichtsbuch

der Landkreis Bautzen gilt seit Jahren als eine Hochburg von Rechtsextremen, Reichsbürgern und Anhängern von Verschwörungsmythen. Im September 2016 hetzten Nazis junge Flüchtlinge durch Bautzen, im Frühjahr des gleichen Jahres brannte der als Asylheim angedachte Husarenhof. Und die Region liefert zuverlässig unrühmliche Schlagzeilen. Die kruden Proteste an der B 96 gegen die Coronamaßnahmen oder jüngst erneut ein Brandanschlag aufs Bautzener Spreehotel - die Liste lässt sich um viele traurige Beispiele ergänzen.

Reichsflaggen sind in Sachsen öfter bei rechten Demonstrationen zu sehen – wie hier im März in Leipzig. © Quelle: dpa/Hendrik Schmidt/Archiv

Zum festen Bild gehören in Bautzen - wie in vielen Städten in Sachsen - auch die montäglichen Protestaufläufe. Wer sich die Bilder davon anschaut, stellt fest: Viele der Teilnehmer schwenken schwarz-weiß-rote Reichsflaggen. Sie ist Ausdruck dafür, wie sehr die Menschen, die sie tragen, das demokratische System der Bundesrepublik verachten.

Der sorbische Dachverband Domowina und das Demokratienetzwerk Tv Bunt haben sich deshalb eine ungewöhnliche Aktion gegen rechtsextreme Hetze und die Verbreitung von Verschwörungsmythen ausgedacht. Im Serbski dom, dem Haus der Sorben und Sitz der Domowina, wird es am Montag eine Tauschbörse für Reichsflaggen geben: Wer eine schwarz-weiß-rote Fahne abgibt, erhält im Gegenzug ein Geschichtsbuch. Die Idee ist gut. Bleibt nur die Frage, wer es ihnen dann vorliest. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es ist wichtig, Angebote zu unterbreiten, bei denen sich diejenigen Personen informieren können, die eine eigenwillige Art der Rechtsauffassung haben. Christian Schäfer Regionalkoordinator und Fachkraft für Demokratieförderung in ländlichen Räumen, über das Tauschprogramm für Reichsflaggen in Bautzen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Technische Panne – Über 1200 Coronafälle neu in der Statistik: Das Gesundheitsamt meldet am Freitag eine technische Panne. Gut vier Wochen lang sind nicht alle PCR-bestätigten Fälle beim Amt für Gesundheit und Prävention angekommen. Die Zahlen wurden nun ergänzt. Jetzt lesen

Pekings verheimlichte Covid-Todeswelle: Während die Krematorien in der chinesischen Hauptstadt auf Hochbetrieb laufen, hat die Gesundheits­kommission seit der Öffnung des Landes keinen einzigen Corona-Toten gezählt. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Ladearbeiten für den nächsten Hilfstransport im Klärwerk Kaditz, der noch vor Weihnachten in der Ukraine eintreffen soll. Geliefert werden Notstromaggregate und weitere dringend benötigte Technik. © Quelle: Jana Wenke

Dresdner Hilfstransport bringt Notstromaggregate in die Ukraine

Mit den Notstromaggregaten und der weiteren Technik aus dem Hilfskonvoi unterstützt die Stadtentwässerung Dresden ukrainische Partnerunternehmen wie in der Stadt Lwiw. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 18.12.22 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Berlin: Blick auf den AquaDom im Sea Life, das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. Das riesige Aquarium in einem Hotel ist in der Nacht zum 16.12.2022 leck geschlagen. Wasser strömte dabei bis auf die Straße. © Quelle: picture alliance / dpa

Wie konnte dieses Riesenaquarium platzen?

Das Aquadom ist eine beliebte Touristenattraktion in Berlin gewesen, nun ist das Riesenaquarium „schlagartig geborsten“, wie es die Feuerwehr beschreibt. 1500 tropische Fische sind tot. Wie konnte das Unglück geschehen? Berlins Innensenatorin bringt nun Materialermüdung ins Spiel. Dabei wurde es erst vor drei Jahren generalüberholt. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend, 12 Uhr: Demonstration - Die Kampagne „Genug ist Genug“ hat am vergangenen ihre Demonstration wegen der Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt verschoben. Nun soll sie heute Mittag am Hauptbahnhof starten.

Sonnabend,17 Uhr: Dresdner Weihnachtsführung „Sind die Lichter angezündet“ Ort: Infopavillon auf dem Striezelmarkt, Tickets gibt es hier.

Sonnabend, 22.22 Uhr: 90er-Party - Everybody Dance Now! Die Veranstalter versprechen: Wir rocken bis die Mensa brennt, weil diese Partykracher noch jeder kennt! Es gibt HipHop, Techno, Disco, Rock und Rave. Ort: Club Mensa, Reichenbachstraße 1, 01069 Dresden

Sonntag, 16 Uhr: Doie große Südtiroler Weihnacht in der Börse Coswig Ort: Hauptstraße 29, 01640 Coswig Tickets gibt es hier

Sonntag, 19 Uhr: Willy Astor im Alten Schlachthof - In den vergangenen 35 Jahren als Podestsänger unterwegs hat der Wortakrobat, Liedermacher und Ausnahmegitarrist vielfältige Tonjuwelen großer Kleinkunst erschaffen. Ort: Alter Schlachthof, Gothaer Str. 11, 01097 Dresden. Ein paar Restkarten gibt es hier (Saalplanbuchung).

Was heute wichtig wird

Das Löschterminal für Flüssiggas in Wilhelmshafen . © Quelle: IMAGO/Frank Ossenbrink

Offizielle Eröffnung des ersten deutschen Flüssiggas-Terminals: Erwartet werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und weiteren Vertretern von Land, Stadt, Kommunen und Unternehmen.

Das Terminal wurde unter hohem Zeitdruck fertiggestellt. Das Flüssiggas soll dazu beitragen die Lücke zu füllen, die durch den Stopp der russischen Gaslieferungen entstanden ist. Weitere Terminals sind in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein), Stade (Niedersachsen) und Lubmin (Mecklenburg Vorpommern) geplant.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Alle Jahre wieder schreiben Kinder ihre Wünsche auf. © Quelle: Ole Spata/dpa

... Briefe an den Weihnachtsmann - was sich Kinder wünschen

In manchen Postämtern kommen derzeit ganz besondere Briefe an. Die Postbeamten bekommen Wunschzettel aus ganz Deutschland. Die Wünsche der Kinder reichen von Puppen über Handys bis zu Zuckerwattemaschinen. Und jeder Brief wird beantwortet. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Sebastian Kositz

DNN-Redakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

