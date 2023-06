Tatra-Straßenbahnen verschwinden aus Dresdens Stadtbild

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es ist – nicht zuletzt für Straßenbahnfans – das Ende einer Ära: Nach 56 Jahren sind die Tage der Tatra-Bahnen auf Dresdens Straßen gezählt. Die letzten drei Wagen wurden gestern an das Straßenbahnmuseum übergeben.

Bis zuletzt waren noch einige der gelb lackierten Tatras in Dresden auf Linie unterwegs. Das Fahrzeug rechts im Bild wird künftig ihren beiden Schwestern – den Wagen Nummer 2000 (links im Bild) und der T6 – im Straßenbahnmuseum künftig Gesellschaft leisten. © Quelle: Michael Lukaszewski

Bereits 2010 nahmen die Dresdner Verkehrsbetriebe die Tatras aus dem regulären Liniendienst. Ganz aus dem Stadtbild waren sie damit aber nicht verschwunden, kamen sich doch ab und an als Verdichterfahrten etwa im Advent wieder zum Einsatz. Nun aber ist endgültig Schluss. Oder zumindest ein bisschen. Denn bei Sonderfahrten des Museumsverein können die Wagen bestaunt werden. Tipp: Bereits an diesem Sonnabend ist das der Fall. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wer glücklich sein will, braucht Mut. Es ist vielleicht nicht die einfachste Entscheidung auf meine Gefühle zu hören, aber es ist die ehrlichste. Julia Wesser Top-Talent beim Dresdner SC, über ihre Entscheidung, ihre Volleyball-Karriere zu beenden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Herrlicher Ausblick im Café Schwebebahn in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Das sind die zwölf schönsten Cafés für den Sommer in Dresden

Gute Cafés hat Dresden zuhauf. Doch wo lässt es sich bei Kaffee und Kuchen am besten in der sonnigen Jahreszeit verweilen? Wir haben die zwölf besten Adressen parat, verteilt übers Stadtgebiet. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Eine S-Bahn steht im Hauptbahnhof in Köln. Im Juni verändern sich die Rechte von Bahnreisenden. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Änderungen im Juni: Kulturpass, Eigenheimförderung und ein Militärmanöver

Jugendliche, die in diesem Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, dürfen sich bald über ein ganz besonderes Geschenk der Bundesregierung freuen. Auch für Reisende und Häuslebauer gibt es Neuigkeiten. Welche Änderungen, Anpassungen und Termine im Juni anstehen. Jetzt lesen

Termine des Tages

9 Uhr: Im Bilderberg Bellevue Hotel Dresden beginnt der Dresdner Immobilienkongress. www.immocom.com/event-ik/immobilienkongress-dresden/

9 Uhr: In der Kinderradiologie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden geht ein neuer Magnetresonanztomograph (MRT) in Gegenwart von Sachsens Wissenschaftsminister Gemkow und dem Klinikumsvorstand offiziell in Betrieb. Das neue im Universitäts-Kinder-Frauenzentrum installierte Gerät liefert bessere Bilder und verkürzt gleichzeitig die Untersuchungszeit. Mit dem MRT werden vor allem Patientinnen und Patienten im Alter von wenigen Tagen bis zu 18 Jahren untersucht. Hauptsächlich geht es dabei um die Diagnosen von Tumoren und Entwicklungsstörungen.

Lesetipp

14 Uhr bis 18 Uhr: Kindertag im Georg-Arnhold-Bad mit Bastelstraße, Monsterhüpfkissen, Riesenseifenblasen Bade- und Wasserspaß. Veranstalter sind die Kinder- und Jugendbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden Anke Lietzmann und das Kinder- und Jugendbüro Dresden in Kooperation mit der Dresdner Bäder GmbH. Die Veranstaltung ist mit dem Freibadeintritt kostenfrei und findet nur bei schönem Wetter statt. Ort: Georg-Arnhold-Bad, Helmut-Schön-Allee 2, 01069 Dresden. www.dresdner-baeder.de

Wer heute wichtig wird

Kindertag in der Semperoper 2019 (Archivfoto) © Quelle: Semperoper Dresden

Zum internationalen Kindertag gibt es auch dieses Jahr am 1. Juni viele Veranstaltungen für die Jüngsten in Dresden. So lädt zum Beispiel das Arnhold-Bad zur Party ein, im Zoo gibt es ein buntes Programm mit vielen Überraschungen und auch der Konzertplatz Weißer Hirsch organisiert eine Kinderparty. Auf dem Spielplatz am Münchner Platz lädt der CDU-Ortsverband Dresdner Süden zu einem fröhlichen und ausgelassenen Nachmittag zu Ehren aller Kinder ein. Und auch an vielen anderen Orten in Dresden steht der Tag im Zeichen der Kinder.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, war nicht glücklich über die Gespräche mit dem FC Bayern.

... neuer Zoff beim FC Bayern - diesmal geht‘s um die Frauen

Der FC Bayern will seine Nationalspielerinnen erst drei Tage später für die Nationalmannschaft abstellen, als der Fahrplan des Deutschen Fußball-Bundes es für die Vorbereitung auf die WM vorsieht. Das sorgt für Kritik vom Verband, der dem Klub sogar „Wortbruch“ vorwirft. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

