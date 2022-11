﻿Restaurant Kastenmeiers zieht vom Kempinski-Hotel zurück ins Kurländer Palais – temporär

Dresden. Dass ein neues Jahr auch immer mit Veränderungen einher geht, ist ein alter Hut – das Restaurant Kastenmeiers nutzt den Jahresanfang dann auch gleich mal für eine Rückkehr in die eigene Vergangenheit, denn ab dem 6. Januar geht es für Gerd Kastenmeier und sein Team zurück in die alten Räume im Kurländer Palais.

Dort war das Restaurant neun Jahre lang zu Hause, im Frühjahr 2019 ging es dann in die neue Wirkungsstätte im 5-Sterne-Hotel Kempinksi. Das allerdings unterzieht sich 27 Jahre nach seiner Eröffnung einer Generalüberholung und wird umfassend saniert. Zwar ist das Kastenmeiers davon nicht direkt betroffen, allerdings werden neben den Zimmern und technischen Anlagen auch die Lobby und sämtliche öffentliche Bereiche renoviert.

Ungewöhnlich in der Gastro: Kastemeier hat Personalüberschuss

„Die Gäste müssten sich also den Weg ins Restaurant durch Bauschutt, Staub und Krach bahnen“, erklärt Gerd Kastenmeier, „das wäre zwar sicher auch irgendwie ein Erlebnis, aber wir ziehen dann für die zehn Monate Umbau-Zeit doch lieber zurück ins Kurländer“. Der Mietvertrag dort besteht weiterhin, denn Kastenmeier nutzt die Räumlichkeiten seit dem Wechsel als Location für exklusive Events und Feierlichkeiten.

Mit umziehen werden temporär auch einige Mitarbeiter des Hotels aus Küche und Service vom Frühstücksgeschäft, aus dem Café Vestibül und dem Restaurant „Palais Bistro“, die der Gastronom für die Dauer des Umbaus in seinem Lokal beschäftigt: „Das bringt uns in die für die Gastronomie in diesen Zeiten sehr untypische Situation eines Personalüberhangs“, erklärt der 53-Jährige, „deshalb passen wir unsere Öffnungszeiten an und haben uns ein paar schöne Dinge überlegt“. An sieben Tagen die Woche wird das Restaurant von 11 bis 23 Uhr für Gäste öffnen, geplant sind ein wechselnder Mittagstisch und ein Sonntagsbrunch mit Live-Musik von 11 bis 15 Uhr.

Die Hotel-Azubis setzen ihre Ausbildung temporär im Kastenmeiers fort

Die Sushi- und Austernbar wird es so wie jetzt im Kurländer zwar nicht geben, Sushi-Meister Taka bekommt aber eine eigene Theke und Barkeeper Mo nimmt seinen alten Stammplatz hinter der Bar wieder ein.

Nicht nur die Gäste profitieren von dieser Zwischenlösung, auch für die Azubis des Hotels ist das ein großes Glück, denn so können diese ihre Ausbildung trotz renovierungsbedingter Schließung ohne Unterbrechung fortführen. „Hier zahlen sich erneut die Synergie-Effekte zwischen Hotel und dem Kastenmeiers aus“, betont Hoteldirektor Marten Schwass, der zusammen mit Gerd Kastenmeier parallel als Geschäftsführer des „Kastenmeiers“ fungiert. Ab 1. August 2023 will das Hotel ganz normal in das neue Ausbildungsjahr starten und die neuen Azubis zunächst im Kastenmeiers an Bord nehmen. Bewerbungen werden bereits entgegengenommen.

Von Kaddi Cutz