﻿Tarifkonflikt: Das käme bislang an Kosten auf Dresden zu

Im Tarifkonflikt steht ein Verhandlungsstand im Raum, der Dresden schon jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag kosten würde. OB Hilbert hofft auf ein Schlichtungsergebnis, das Kommunen nicht in finanzielle Notlagen stürzt.

Dresden. Am Ende der Verhandlungen stand Verwirrung, die teuer werden könnte für Dresden und andere Kommunen: Nachdem die Gewerkschaften und die Arbeitgeber im Tarifkonflikt für 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Kommunen und dem Bund ergebnislos auseinandergegangen waren, sprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Öffentlichkeit von der Bereitschaft zu einer „Entgelterhöhung von 8 Prozent – und das mit einem Mindestbetrag von 300 Euro“. 3000 Euro steuerfrei als Einmalzahlung wäre auch dabei gewesen, schob sie hinterher.