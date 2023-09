Tag der offenen Tür: Sächsischer Landtag lädt interessierte Bürger ein

Dresden. Am Tag der deutschen Einheit, dem 3. Oktober, öffnet der Sächsische Landtag seine Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Von 14 bis 18 Uhr können Gäste Informationen zum Parlament erhalten, Einblicke in Bereiche bekommen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, sowie mit Abgeordneten ins Gespräch kommen. Auch auf den Stühlen im Plenarsaal dürfen Besucherinnen und Besucher Platz nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstmals dürfen Bürger Festakt besuchen

Davor gibt es noch einen Festakt, an dem erstmalig ebenfalls Interessierte teilnehmen dürfen, jedoch nur mit vorheriger Anmeldung. Die Feierstunde beginnt 10 Uhr. Nach einer Ansprache des Landtagspräsidenten Matthias Rößler sowie des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (beide CDU) wird auch DDR-Bürgerrechtler Heinz Eggert zu Wort kommen. Eggert war während der friedlichen Revolution in der DDR Mitglied des Neuen Forums und am Runden Tisch beteiligt. Von 1991 bis 1995 war der studierte Theologe Innenminister in Sachsen und von 1994 bis 2009 Mitglied des Sächsischen Landtags.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldungen werden unter protokoll@slt.sachsen.de entgegengenommen, die E-Mail muss den vollständigen Namen sowie Geburtsdatum und Anschrift enthalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diskussionsrunden mit Abgeordneten

Eröffnet wird der Tag der offenen Tür um 14 Uhr von Landtagspräsident Matthias Rößler. Als weitere Programmpunkte sind zwei Diskussionsrunden mit Abgeordneten geplant. Um 14:45 Uhr beginnt eine Debatte zum Thema „Gesundheitsversorgung sichern – welche Maßnahmen braucht es in Sachsen?“ Ab 16:15 Uhr können Besucher eine Diskussion unter dem Motto „Wirtschafts- und Energiekrise – welche Maßnahmen braucht es in Sachsen?“ verfolgen.

Lesen Sie auch

Das Programm beinhaltet außerdem Informationsangebote der einzelnen Fraktionen in der Lobby des Plenarsaals. Im Bürgerfoyer können Gäste auf echten Landtagsstühlen ein Erinnerungsfoto machen sowie eine Ausstellung zur sächsischen Politik besuchen. Weitere Gesprächs- und Informationsangebote des Petitionsausschusses, des Sächsischen Ausländerbeauftragten sowie der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur finden sich ebenfalls im Bürgerfoyer.

DNN