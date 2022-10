﻿Tag der offenen Moschee in Dresden

Drei islamische Gotteshäuser in Dresden gewähren am Montag Einblicke ins Gemeindeleben und die religiöse Praxis.

Iman Hamza Turan und gläubige Moslems in der Fatih Camii Moschee der DITIB-Türkisch Islamischen Gemeinde zu Dresden e. V. in Dresden.

Dresden. Drei muslimische Gemeinden in Dresden laden am Montag, dem 3. Oktober, Besucher zum „Tag der offenen Moschee“ ein. Als erste öffnen um 11 Uhr die Mitglieder des Vereins Forum Dialog Mitteldeutschland ihre Räume an der Hartigstraße 3 in der Leipziger Vorstadt – dort ist bis 18 Uhr geöffnet. Der Verein versteht sich als liberale, weltoffene Gemeinschaft, in der Frauen gleichberechtigt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mitglieder treten ein für die Überwindung von Vorurteilen, für Verständigung, Toleranz und ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Nationen. Besonderes Gewicht legen sie auf Bildung. Viele von ihnen mussten 2016 aus der Türkei fliehen, weil sie nach dem gescheiterten Putschversuch politisch verfolgt wurden. Ihren Verein gründeten sie 2017 in Berlin, das Büro in Dresden 2018.

Islamische Gemeinden in Friedrichstadt und Cotta

Das Islamische Zentrum am Flügelweg 8 in Friedrichstadt öffnet 12 Uhr und schließt 17 Uhr. Hier gibt ein Imam Auskunft über die religiöse Praxis und beantwortet Fragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde (Ditib) an der Hühndorfer Straße 14 in Cotta lädt von 12 bis 18 Uhr ein. Sie gehört zu einem Verein, der 1984 in Köln gegründet wurde. Er un­tersteht der Aufsicht durch das staatliche Präsidium für religiöse Angelegenheiten in der Türkei. Dieses entsendet auch die Imame, die in der Regel fünf Jahre in einer Gemeinde bleiben.

Von gä