﻿Tabak und Alkohol: Wie gesund lebt Dresden?

Wo wird besonders viel gequalmt? Wo wird häufig Alkohol getrunken. Und wo leben eigentlich die aktivsten Menschen in Dresden?.

In Dresden ist die Zahl der Raucher gesunken, die Zahl der Gewohnheitsraucher bleibt aber stabil.

Dresden. Die Zahl der Raucher ist in Dresden in den vergangenen zwei Jahren leicht gesunken. Erklärten 2020 noch 20 Prozent der erwachsenen Dresdner, gelegentlich oder regelmäßig zu rauchen, so waren es bei der Aktuellen Kommunalen Bürgerumfrage noch 18 Prozent. Der Anteil der regelmäßigen Raucher ist mit elf Prozent konstant geblieben, während die Zahl der Gelegenheitsraucher von neun auf sieben Prozent gesunken ist. 82 Prozent der erwachsenen Dresdner sind Nichtraucher.

Hoher Raucheranteil im mittleren Lebensalter

Rauchen bleibt eine Männerdomäne. 14 Prozent der Männer greifen regelmäßig zu Zigarette oder anderen Produkten, während nur acht Prozent der Frauen ohne Kippe und Co. nicht leben wollen. Besonders hoch ist der Anteil der Raucher im mittleren Lebensalter – bei den 55- bis 64-Jährigen greifen 20 Prozent regelmäßig zu Tabakprodukten. Die meisten Nichtraucher sind in der Generation 75+ zu finden, hier leben 96 Prozent nikotinfrei. Bei den 65- bis 74-Jährigen sind es 88 Prozent und bei den 55 bis 64-Jährigen nur 75 Prozent.

Bei den Jüngeren ist Rauchen wenig verbreitet

Bei den Jüngeren ist Rauchen dagegen weniger verbreitet, neun Prozent der 16- bis 24-Jährigen geben an, regelmäßig Raucherpausen einzulegen und zwölf Prozent gelegentlich. Deutschlandweit bekennen sich dagegen 28,9 Prozent dieser Altersgruppe zum gelegentlichen oder regelmäßigen Nikotinkonsum.

Besonders hoch ist der Anteil der Nichtraucher bei Menschen, die nicht arbeiten gehen. Das verwundert wenig, da die fast rauchfreien Rentner zu den Nichterwerbspersonen zählen. Bei den Erwerbstätigen bekennen sich dagegen zwölf Prozent zum regelmäßigen und acht Prozent zum gelegentlichen Nikotinkonsum. Sieben Prozent der Schüler, Auszubildende und Studenten rauchen regelmäßig und zwölf Prozent gelegentlich.

Gorbitz ist die Hochburg der Raucher

Raucher-Hochburg in Dresden ist Gorbitz mit einem Anteil von 33 Prozent regelmäßig Rauchenden. In Loschwitz und der Ortschaft Schönfeld-Weißig greifen dagegen nur vier Prozent regelmäßig zu den Glimmstängeln. Im einstelligen Prozentbereich liegt der Anteil der regelmäßigen Raucher auch in Johannstadt, Altstadt, Friedrichstadt, Mockritz, Coschütz, Plauen, Prohlis, Reick, Niedersedlitz, Leubnitz, Strehlen, Südvorstadt und Zschertnitz.

E-Zigaretten sind wenig gefragt

Moderne Formen des Rauchens wie die E-Inhalationsprodukte sind in Dresden wenig in Gebrauch, nur zwei Prozent nutzen die E-Zigarette gelegentlich und drei Prozent regelmäßig. Die meisten Nutzer der E-Inhalationsprodukte rauchen gleichzeitig auch Tabak, während nur zehn Prozent der Nichtraucher regelmäßig E-Zigaretten konsumieren und sechs Prozent gelegentlich.

15 Prozent leben abstinent

Auch der Alkoholkonsum der erwachsenen Dresdner ist in den vergangenen Jahren gesunken. 15 Prozent leben vollständig abstinent, das sind zwei Prozent mehr als 2020. 23 Prozent trinken ein Mal im Monat oder seltener Alkohol, 27 Prozent zwei bis vier Mal im Monat. 20 Prozent trinken zwei bis drei Mal in der Woche oder öfter Alkohol, acht Prozent vier Mal pro Woche oder öfter. 2020 griffen noch zehn Prozent der Dresdner regelmäßig zum Glas.

Gorbitz ist auch Hochburg der Nichttrinker

Die meisten abstinenten Personen leben mit 29 Prozent in Gorbitz, in Tolkewitz, Seidnitz, Gruna, Südvorstadt und Zschertnitz finden sich 24 Prozent alkoholabstinente Menschen. In Mockritz, Coschütz und Plauen geben dagegen nur neun Prozent an, nie Alkohol zu trinken.

Die Stadtteile mit dem höchsten Anteil an Personen, die regelmäßig Alkohol trinken, sind Klotzsche, Niedersedlitz, Leubnitz und Strehlen mit je 14 Prozent. In Friedrichstadt, Südvorstadt und Zschertnitz leben dagegen mit vier bis sechs Prozent besonders wenig Menschen, die regelmäßig Alkohol konsumieren.

Ein Prozent trinkt exzessiv

52 Prozent der Dresdner erklären, nie sechs oder mehr alkoholische Getränke pro Gelegenheit zu sich zu nehmen. Ein Prozent der Befragten erklärte, fast jeden Tag exzessiv zu trinken, drei Prozent tun dies jede Woche. Männer trinken häufiger sechs oder mehr alkoholische Getränke pro Gelegenheit als Frauen.

Der Schwerpunkt des Alkoholkonsums liegt an den Wochenenden, 79 Prozent der Befragten, die Alkohol trinken, tun dies von Freitag bis Sonntag. Raucher trinken deutlich häufiger und mehr Alkohol als Nichtraucher. Bei Personen, die keinen Tabak konsumieren, ist der Anteil der Alkoholabstinenten höher als bei den Rauchern.

Die meisten Sportmuffel wohnen in Gorbitz

33 Prozent der Dresdner treiben nur selten oder nie Sport, der Anteil der Nichtsportler ist im Vergleich zu 2020 um sechs Prozentpunkte gestiegen. Dagegen betätigen sich vier Prozent jeden Tag sportlich, zwölf Prozent fast täglich und 28 Prozent zwei bis drei Mal die Woche.

Einmal in der Woche bewegen sich 23 Prozent der Dresdner. Die aktivsten Dresdner leben in Johannstadt, die meisten Sportmuffel gibt es dagegen in Gorbitz, wo 49 Prozent wenig bis gar keinen Sport treiben.