﻿Im Zug des Lebens: Warum der legendäre VT 18.16 diesen Mann seit seiner Kindheit begleitet

Dresden. An den Moment, als er das erste Mal seinen Kopf aus dem Führerstand des legendären VT 18.16 reckte, kann sich Andreas Haufe gar nicht erinnern. Nur ein leicht verwaschenes Foto in seinem Kinderfotoalbum belegt für ihn jenen Augenblick. 1997 war das. „Ich war damals gerade einmal vier Jahre alt“, sagt Andreas Haufe. Allenfalls, wie er durch die Gänge der Wagen lief, ist ihm im Gedächtnis geblieben.

Bis heute gilt der Schnelltriebwagen VT 18.16, der in den 1960er und 1970er auf der nicht minder legendären Vindobona-Verbindung zwischen Berlin und Wien über Prag und Dresden pendelte, als der wohl schönste Zug der Deutschen Reichsbahn. Nach dem Mauerfall setzte die Deutsche Bahn den damals noch einzigen betriebsbereiten Zug der Baureihe bis 2003 noch für Nostalgiefahrten ein. Danach vergammelte er auf dem Abstellgleis – bis sich vor einigen Jahren eine gemeinnützige Gesellschaft gründete, die den Zug derzeit rekonstruieren lässt und ihn wieder auf Reisen schicken will.

Schon der Onkel fuhr den Zug

Andreas Haufe ist einer der Enthusiasten, die derzeit viel Zeit und Energie in den Zug stecken. Als ei­ner der ersten hatte sich der heute 31-Jährige gemeldet, als die Gesellschaft kurz nach der Überführung des Zuges vom Abstellgleis aus dem oberfränkischen Lichtenfels in eine alte Halle der Bahn an der Zwickauer Straße in Dresden, Mitstreiter und Unterstützer gesucht hatte. Und das nicht nur, weil er das handwerkliche Geschick vorweisen kann. Vor allem nämlich auch, weil er eine ganz besondere Beziehung zum Zug hat.

Nur das Bild zeugt vom ersten Auftritt in der Kanzel des legendären VT 18.16 – Andreas Haufe selbst kann sich daran kaum noch erinnern. © Quelle: privat/Repro: Anja Schneider

Dass er als Knirps einfach mal so in den Führerstand des 2000 PS starken Triebwagens klettern konnte, verdankt er seinem Onkel. Der war seinerzeit bei den Nostalgiefahrten als Lokführer im Einsatz und hatte bei einem Besuch mit dem VT 18.16 in Dresden den Neffen aus Kamenz kurzerhand mit an Bord genommen, als er zum Auftanken vom Neustädter Bahnhof hinüber nach Altstadt fuhr. Es blieb nicht die letzte Fahrt.

Die ersten Wagen sind bereits neu lackiert

Anders als an 1997 erinnert sich Andreas Haufe noch sehr gut an ei­ne Rundfahrt im markanten Triebwagen fünf Jahre später von Dresden über Bad Schandau und Bautzen. Im Jahr darauf war er bei einer Abschiedsfahrt von Leipzig nach Adorf dabei. Der sogenannte Tanzwagen war ihm im Gedächtnis geblieben, ein Großraumabteil, in dem tagsüber in einem Fernseher Filme über die Eisenbahn zu sehen waren und abends groß gefeiert wurde.

Der VT 18.16 – eine Legende auf Schienen Bezeichnungen Schnelltriebwagen VT 18.16; ab 1970 Baureihe 175, „Bauart Görlitz“ Hersteller VEB Waggonbau Görlitz Baujahre Prototyp: 1963 Serie: 1965–1968 Höchstgeschwindigkeit vier- und fünfteilig: 160­ km/h sechstteilig: 140 km/h Gesamtleistung beider Motoren Prototyp: 1800 PS Serientriebwagen: 2000 PS Länge/Gewicht vierteilig ca. 98 m / 214 t fünfteilig ca. 122 m / 255 t sechsteilig ca. 145 m / 296 t Einsatz Seit 1966 kamen die Schnelltriebwagen vom Typ VT 18.16 auf der Vindobona-Verbindung zum Einsatz. Darüber hinaus fuhr der Zug auch als Berlinaren bis Malmö und als Neptun bis Kopenhagen, als Karlex und Karola bis Karlovy Vary und zum Schluss zwischen Bautzen und Hoyerswerda. Quellen: Wikipedia,Eisenbahnjahrbuch 1964

Der Tanzwagen steht gegenwärtig in der großen Halle in Dresden. Sogar der große schwarze Röhrenfernseher hängt noch drin. Der Wagen ist der einzige der sechsteiligen Garnitur, der sich in diesen Tagen in Dresden befindet. Die übrigen fünf waren nach und nach zur weiteren Aufarbeitung zu einem Spezialun­ternehmen in Halberstadt geschickt worden. Inzwischen ist die Sanierung des Stahlbaus an diesen Wagen praktisch abgeschlossen, zwei sind sogar schon neu lackiert. Derzeit läuft bereits der Innenausbau, ein Großteil der Sitze sind neu bezogen. In vier Fahrzeugen wurden zudem schon die Wasserleitungen und -vorratsbehälter erneuert – und das komplett in ehrenamtlicher Arbeit.

Mehr als die Hälfte der Sanierung im Ehrenamt

Wie viele Stunden in seiner Freizeit Andreas Haufe bereits in den Zug gesteckt hat, kann er nicht sagen. „Viel zu viel“, erklärt der 31-Jährige, der sich nur schwer in seinem Eifer bremsen kann. Gemeinsam mit den anderen Helfern hat er die großen Drehgestelle zerlegt, die Inneneinrichtung demontiert oder an der Bremse geschraubt. Was die Mitstreiter der Gesellschaft selber machen können, wird auch in Ei­genregie erledigt – was immerhin mehr als die Hälfte der Arbeit meint. „Wir haben hier Leute mit sehr viel Fachwissen und mit viel Fingerspitzengefühl“, sagt Andreas Haufe.

In Halberstadt werden derzeit die Wagen des VT 18.16 aufgearbeitet. © Quelle: SVT Görlitz gGmbH/Andreas Haufe

Doch nicht alles geht mit ehrenamtlicher Arbeit. Die ebenfalls derzeit laufende Aufarbeitung der Getriebe und Motoren bei Spezialisten kostet genauso wie Stahlbau und Lackierung sehr viel Geld. Rund fünf Millionen Euro hatte die Gesellschaft zunächst eingeplant. Unterm Strich vier Millionen Euro spendiert der Bund über ein Förderprogramm, der Freistaat beteiligt sich mit 300 000 Euro. Den Rest muss die Gesellschaft über Spenden einwerben – und jetzt sogar noch einige hunderttausend Eu­ro zusätzlich.

Zusätzliche Kosten

Vor allem in den beiden Maschinenwagen lauerten hinter der Verkleidung am Stahlbau nicht erwartete Schäden, die zusätzliche Kosten in Höhe von 400 000 Euro verursachten. Die vorhandenen Kühlanlagen sind zudem so stark verrostet, dass sie nun auch erneuert werden müssen, was weitere 100 000 Euro kostet. „Das ist ja nicht ungewöhnlich“, sagt Andreas Haufe und verweist auf aktuelle Verkehrsbauprojekte. „Dagegen sind unsere Kostensteigerungen noch moderat.“

Nichtsdestotrotz geht es für die Gesellschaft um viel Geld. Mit einer Reihe von Spendenaktionen in der Vergangenheit konnten schon erfolgreich Mittel eingeworben werden. Um die Kühlanlagen zu erneuern, wurde inzwischen das Projekt „Wir brauchen kühle Köpfe“ gestartet. Je nach Höhe ihrer Spende erhalten die Unterstützer eine exklusive Emailletasse oder werden namentlich auf einer Tafel erwähnt.

Heute schon auf der Vindobona-Strecke unterwegs

Auch für derartige Aktionen geht bei Andreas Haufe viel Zeit drauf. Er betreut zudem den Facebookauftritt und informiert dort regelmäßig über den Stand der Arbeiten. „Die Leute wollen doch sehen, was mit dem Geld, was sie spenden, passiert.“

Der Speisewagen ist bereits neu lackiert. © Quelle: SVT Görlitz gGmbH

All das stemmt der 31-Jährige in seiner Freizeit. Im Beruf hat er auch mit der Bahn zu tun, bringt als Lokführer die Fahrgäste in den Fernzügen nach Berlin und Hamburg, Warnemünde oder in Richtung Magdeburg. „Dass ich mal zur Eisenbahn gehe, war für mich schnell klar.“ Nicht nur der Onkel ist Eisenbahner, auch Vater, Mutter und Oma. „Wir sind eine klassische Eisenbahnerfamilie“, erklärt Andreas Haufe. Und nun ist er sogar fast täglich auf ei­nem Abschnitt unterwegs, auf dem der VT 18.16 als Vindobona rollte.

Erste Fahrt führt nach Prag

Bis Ende des Jahres will die Gesellschaft zumindest die fünfteilige Garnitur, deren Fahrzeuge in Halberstadt stehen, fertig haben. Einen konkreten Termin für die erste Fahrt gibt es noch nicht, wohl aber eine Strecke. Die soll natürlich von Berlin nach Prag führen. Zehn bis zwölf Fahrten im Jahr will die Gesellschaft künftig selbst organisieren und darüber hinaus den Schnelltriebwagen auch an andere vermieten. „Wir sind gerade dabei, dafür eine Broschüre zu erstellen.“ Etwa 200 Sitzplätze wird die fünfteilige Garnitur bieten, einige mehr werden es sein, wenn wie jetzt geplant bis 2024 oder 2025 noch der alte Tanzwagen – der dann als Gesellschaftswagen mit am Zug hängen wird – fertig saniert ist und mit auf die Reise gehen kann.

Weitere Infos, Fotos und Spenden Über den aktuellen Stand der Arbeiten informiert die gemeinnützige Gesellschaft fortlaufend auf ihrer Internetseite sowie auf Facebook, Instagram und You Tube. Wer mit Spenden das Vorhaben unterstützen will, findet auf der Internetseite die entsprechenden Angaben. Auch die verschiedenen Spendenaktionen werden vorgestellt. Internetsvt-görlitz.de

Fahren will den Zug die Gesellschaft mit eigenem Personal. Drei Lokführer sollen deshalb in Nebenbeschäftigung angestellt werden – und einer von ihnen wird wohl auch Andreas Haufe sein. Derzeit werden schon die ersten Vorbereitungen für die Ausbildung getroffen. „Es ist na­türlich deutlich komplizierter, so ein altes Fahrzeug zu fahren“, sagt Andreas Haufe, der sonst in der Kanzel eines ICE oder einer Vectron-Lokomotive sitzt, die den Eurocity zieht. Schon bald dürfte Andreas Haufe nun aber auch wieder den Kopf für die Kamera aus dem Führerstand des VT 18.16 recken. Nicht mehr als bahnbegeisterter Steppke – sondern als der Lokführer des schönsten Zugs der DDR-Reichsbahn.

