﻿Kaddi kostet Spezial: Der große Sushi-Test in Dresden

Nigiri, Maki und Inside-Out: Wer rollt am besten in Dresden? Wir haben zehn Sushi-Restaurants getestet.

Dresden. Sushi ist nicht nur in Dresden in aller Munde – das urprünglich aus Japan stammende Konglomerat aus rohem Fisch und mit speziellem Essig versetztem Reis erlebt seit vielen Jahren allerorts einen nicht enden wollenden Boom. In vielen asiatischen Restaurants stehen die bunten Röllchen auf der Speisekarte, in Dresden gibt’s Sushi gefühlt an jeder Ecke.

Wo aber schmeckt’s am Besten? Wir haben zehn der auf einschlägigen Portalen bestbewerteten Restaurants auf Herz und Nieren – pardon: Auf Korn und Flosse – getestet. Unsere Kriterien: Frische, Auswahl, Preis-Leistung und natürlich Geschmack. Auf dem Test-Teller landete immer das Gleiche, jedoch angebotsbedingt in unterschiedlichen Varianten: Nigiri, Maki und Inside-Out. Der „Kostenpunkt“ bezieht sich immer auf die Summe der getesteten drei Varianten (die preislich natürlich auch je nach Zutat variieren).