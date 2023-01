Superlative und Rekorde beim Dresden-Wetter

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

alle reden übers Wetter - wir auch. Und zwar über das des vergangenen Jahres. Sie ahnen es: es war sehr warm und sehr trocken. Catrin Steinbach aber wollte es genauer wissen und hat von der Meteorologin im Umweltamt, Franziska Reinfried, detailreich Auskunft erhalten.

Goldener Oktober. Die Sonne scheint im Park von Schloss Albrechtsberg durch die Blätter eines Baumes. Aufnahme vom 5. Oktober 2022. © Quelle: Robert Michael/dpa

So war 2022 das viertwärmste und viersonnigste Jahr seit 1961 in Dresden. Der März war sogar der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das gleiche gilt auch für den Jahreswechsel. 17,7 Grad zeigte das Thermometer als Maximalwert am Silvestertag in Klotzsche. Zu wenig geregnet hat es im Jahresdurchschnitt auch, selbst wenn das zweite Halbjahr ziemlich feucht war. Das hat natürlich Folgen für die Klimapolitik der Stadt. Jetzt lesen

Der Klimawandel zwingt uns, die Städte schön zu gestalten. Franziska Reinfried Meteorologin im Dresdner Umweltamt über die Folgen des sich ändernden Wetters

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Keine Lockerungen: In Sachsen bleibt Isolationspflicht für Corona-Infizierte bestehen: Die Maskenpflicht im Nahverkehr soll in Sachsen demnächst fallen – die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aber nicht. Deshalb müssen positiv Getestete auch weiterhin in Quarantäne gehen. Jetzt lesen

Corona-Stichproben beim ersten Flug aus China ausnahmslos negativ: Aufgrund der Sorge vor neuen Virusvarianten hat das Bundeskabinett die Einreiseregeln für Ankommende aus China verschärft. Die Infektionszahlen sind in dem Land derzeit auf einem Rekordniveau. Bei der ersten Kontrolle einer Maschine mit Passagieren aus China blieben aber alle Corona-Tests negativ. Jetzt lesen

Dresdner Bauunternehmer wegen Betrugs mit Corona-Hilfsgeldern verurteilt: Ein Dresdner Bauunternehmer reichte reihenweise gefälschte Anträge auf Corona-Hilfsgelder ein. Ausgezahlt wurden 372.000 Euro. Irgendwann fiel der Betrug auf. Jetzt lesen

Die vegane Fleischerei produziert nach eigenen Angaben 70 Prozent der verkauften Produkte selbst. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Vegane Fleischerei in Dresden: So reagieren Leser im Netz

Über Geschmack lässt sich streiten. Im Falle der neueröffneten veganen Fleischerei in der Dresdner Neustadt tun das Internetnutzer auch ausführlich. Jetzt lesen

Eine Müllhalde aus Dosen und Milchbehältern ist in diesem verwilderten Garten in Ketzin entstanden. © Quelle: Jens Wegener

Rentnerin aus Brandenburg füttert wilde Katzen – aber entsorgt den Müll nicht

Eine Rentnerin aus Brandenburg füttert seit Jahren wilde Katzen in ihrem ehemaligen gepachteten Garten. Aber die Verpackungen räumt sie nicht weg. Die Tierrettung Potsdam war schon im Einsatz. Jetzt lesen

9.45 Uhr: Prozess zum Juwelendiebstahl wird fortgesetzt - Mit Spannung erwartet wird heute der erste Prozesstag nach Wiederauffinden eines Teils der Beute, die aus dem Grünen Gewölbe gestohlen worden ist. Erwartet werden Angaben zu einem möglichen Deal der Verfahrensbeteiligten und zum Zustand der sichergestellten Schmuckstücke.

© Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Heute lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Repräsentanten des öffentlichen Lebens und ehrenamtlich engagierte Bürger zum Neujahrsempfang ins Schloss Bellevue. Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürgern aus allen Bundesländern, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

© Quelle: Sam Robinson

...Insektenbisse für die Wissenschaft

Australien ist für seine zahlreichen gefährlichen Tiere bekannt. Neben der giftigsten Schlange und Spinne der Welt leben hier zahlreiche weitere Tiere und Pflanzen, von denen man sich lieber nicht stechen, piksen oder beißen lassen will. Samuel Robinson hat jedoch genau das getan - Hunderte Male. Jetzt lesen

