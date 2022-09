Dresden. Sachsen hat seit Jahren eine der höchsten Suizidraten in Deutschland. 2020 starben allein in Dresden 67 Menschen durch Selbsttötung. Das bedeutet einer alle fünfeinhalb Tage. Im gleichen Jahr hat das Bundesverfassungsgericht das strafrechtliche Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Damit könnte es in Zukunft möglich sein, beim Arzt tödliche Medikamente zu bekommen. Was heißt das für die Suizidprävention, auf die der weltweite Aktionstag am 10. September aufmerksam macht? Wir haben mit Burkhard Jabs gesprochen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Städtischen Klinikum Dresden, Standort Weißer Hirsch.

Herr Jabs, um Suizide zu verhindern, braucht es Beratungs- und Behandlungsangebote. Bekommt in Dresden jede suizidgefährdete Person schnell genug Hilfe?

Wenn die Person sich sichtbar macht und ihre Not schildert, ja. Die Frage ist natürlich, ob sich jeder Hilfe holt. Was die Beratungsangebote in Dresden betrifft, ist sicher noch Luft nach oben. Obwohl es schon einige gute Adressen gibt wie den psychosozialen Krisendienst mit dem „Telefon des Vertrauens“. Solche niedrigschwelligen Angebote müssten aber ausgebaut und besser finanziert werden. Darüber hinaus bräuchten wir mehr Psychiater und Psychotherapeuten, die zeitnahe Termine anbieten können. Jungen Menschen, die vielleicht nicht so gerne telefonieren, würden zudem mehr Chatangebote helfen. Insgesamt muss man aber sagen, dass wir hier im städtischen Raum deutlich besser aufgestellt sind als im ländlichen.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 geurteilt, dass die geschäftsmäßige Sterbehilfe nicht generell verboten werden darf. Was halten Sie davon?

Ich bin der Meinung, dass die Selbsttötung am Ende die letzte Freiheit eines jeden Menschen ist. Aber sobald die gesetzlichen Hürden dafür sinken, besteht die Gefahr, dass auch Menschen diese Möglichkeit nutzen, denen man hätte helfen können. Dazu gehören auch Patienten mit Depression. Um das zu verhindern, fordere ich wie viele andere aus meinem Berufsfeld ein Suizidpräventionsgesetz. Es wäre absurd, wenn wir die Sterbehilfe vor der Suizidprävention ausbauen.

Wie könnte so ein Gesetz aussehen?

Das Gesetz sollte den Ausbau der Beratungsstellen beinhalten und die Etablierung einer bundesweiten Suizidhotline, die die Betroffenen im Anschluss an lokale Hilfsstellen vermittelt.

Außerdem sollten wir die Defizite in der Pflege von alten Menschen abbauen. Häufig resultiert der Wunsch nach Sterbehilfe aus der Sorge davor, später mit Schmerzen vor sich hin zu vegetieren. Deshalb sollten wir die Angebote der Palliativmedizin bewerben und zeigen, dass das Alter kein Grund sein muss, sich das Leben zu nehmen.

Es wäre auch wichtig, Menschen in sozialen Berufen für Suizidalität zu sensibilisieren, beispielsweise durch vorgeschriebene Fortbildungen. Wir brauchen bei dem Thema ein Grundwissen in der Gesellschaft, am besten schon im Schulalter.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken um Suizid kreisen, Ihnen das Leben sinnlos erscheint oder Sie den Ausweg aus einer Krise suchen, gibt es viele Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 (ev), 0800/111 0 222 (rk) und speziell für Kinder und Jugendliche unter 0800/111 0 333 ist rund um die Uhr besetzt. Zudem bietet die Seelsorge anonyme Mail- und Chatberatungen an: www.telefonseelsorge.de. Unter der Nummer 488 53 41 können Betroffene kostenlose, persönliche Beratungstermine beim Dresdner Psychosozialen Krisendienst vereinbaren. Zudem ist das Dresdner „Telefon des Vertrauens“ täglich von 17 bis 23 Uhr unter 804 16 16 erreichbar.

Zurück zur Sterbehilfe: Wie entscheidet man, wer darauf Anspruch hat und wer nicht? Hätte ein Depressiver nicht das gleiche Recht wie ein Mensch mit einer unheilbaren körperlichen Erkrankung?

Bislang sind unter anderem zwei Termine bei einem Psychiater vorgesehen, wobei nach dem letzten zwei Wochen verstreichen müssen, bevor eine Entscheidung fällt. Ich plädiere für mehr Termine bei verschiedenen Psychiatern und in festen Intervallen, damit der Betroffene nicht dann kommt, wenn es ihm besonders schlecht geht und der Wunsch nach dem Tod besonders hoch ist. Außerdem sollte man die Angehörigen in den Prozess einbinden und unbedingt psychische Erkrankungen ausschließen.

Und wenn es sich um einen Menschen mit einer körperlichen Erkrankung handelt, die wiederum eine Depression ausgelöst hat?

Ich bin froh, dass ich kein Gutachter bin. Aber auch in dem Fall würde ich es mit intensiver Therapie probieren. Erst vor Kurzem habe ich mit einem Patienten gesprochen, der mir sagte, dass er nach den Kriterien des assistierten Suizids sich längst hätte umbringen können. Heute ist er froh, dass es nicht möglich war.

Sie beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Suizid. Welche Aha-Erlebnisse hatten Sie in der Zeit?

Dadurch, dass ich in meiner Arbeit Einblicke in das Erleben von suizidgefährdeten Menschen bekomme, bin ich ihnen gegenüber weniger kritisch geworden. Ich nehme ihnen ihre Aussagen über ihr Empfinden heute eher ab als früher und hinterfrage weniger. Weil ich erkannt habe, dass Suizidalität viel dynamischer ist, als ich anfangs dachte. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mir an einem Tag von schweren Suizidgedanken berichteten und wenige Tage wieder Hoffnung gefunden hatten. In kürzester Zeit hatte sich etwas zum Positiven verändert. Dynamisch heißt aber auch, dass es Patienten gibt, bei denen es genau andersrum läuft. Deshalb muss man immer dranbleiben.

Forscher von der Universität Leipzig haben vor wenigen Monaten gezeigt, dass es durch die Coronapandemie in Deutschland zu keinem signifikanten Anstieg der Suizidrate gekommen ist. Hat sie das überrascht?

Ehrlich gesagt nicht. Krisen führen nicht automatisch zu Suizidalität. Das Gros der Selbsttötungen wird von Menschen begangenen, die an manifesten psychischen Erkrankungen leiden. Belastungen, von denen wir während der Pandemie einige hatten, sind allein nicht ausschlaggebend. Allerdings kann man nicht ausschließen, dass mehr Menschen Suizidgedanken hatten.