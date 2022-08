Im Herbst soll der Bau des neuen Waldspielplatzes und eines neuen Weges starten. Fast fertig ist derweil ein weiterer Teil der Nord-Süd-Achse – der wegen eines anderen Bauprojekts vorerst aber gesperrt bleibt.

Dresden. Schritt für Schritt will die Stadt den Südpark entwickeln, das einst durch Wildwuchs, Äcker, zwei Betonplattenwegen und Fernwärmerohre geprägte Areal zwischen Campus und Südhöhe in eine riesige Anlage für Freizeit und Erholung verwandeln. Inzwischen nimmt der Park mehr und mehr Konturen an. Ein weiterer Weg mit zwei großen Treppen ist praktisch fast fertig, mit zwei neuen Vorhaben will die Verwaltung noch dieses Jahr starten – darunter auch der Waldspielplatz.

Im Winter hatte die Stadt mit dem Bau eines neuen Weges begonnen, der zukünftig als Teil einer neuen zentralen Nord-Süd-Achse von den Uni-Turnhallen an der Nöthnitzer Straße hinauf bis zum Kaufland an der Südhöhe führt. Mit der großen Himmelsleiter war bereits vor zwei Jahren der erste und mittlere Abschnitt der Achse fertiggestellt worden. Inzwischen, so kann es nun Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) verkünden, seien auch die Arbeiten am zweiten Abschnitt „gut vorangekommen“.