Einsätze in Pieschen und Mobschatz

Sturm in Dresden: Bäume halten Feuerwehr auf Trab

Sturmböen fegten am Donnerstag durch Dresden. In Mobschatz fiel ein Ast auf eine Stromleitung und fing Feuer. In Pieschen musste die Feuerwehr sogar einen ganzen Baum ausgraben.