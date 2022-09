﻿Stressfrei ins Studium: Was Erstis in Dresden wissen müssen

Welche Coronaregeln gelten auf dem Campus? Wer Hilft bei Prüfungsangst oder Zweifeln am Studium? Wo finde ich einen Nebenjob? Unser Studi-ABC für alle Neulinge der TU Dresden.

Dresden. Am 10. Oktober beginnen an der Technischen Universität Dresden (TU) wieder die Vorlesungen. Für Tausende bedeutet das: Zum ersten Mal Hörsaalluft schnuppern! Doch was müssen Erstsemester neben dem Weg zum Audimax noch wissen? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengetragen.

A wie Anfang: