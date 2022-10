﻿Zwei Dresdnerinnen erobern mit Kartenset Deutschlands Läden

Das Kartenset „Alles in Dir“ von studiofeelGOODS gibt es nun auch im „vagabundobjects“-Laden an der Hoyerswerdaer Straße zu kaufen. Charlott Kurek und Julia Hieronymus (v.l.) sind die Gesichter hinter der Marke.

Dresden. „Alles in Dir“ heißt das Kartenset von „studiofeelGOODS“, das vor zwei Jahren auf den Markt kam und nun erstmalig in einem Dresdner Laden verkauft wird – im „vagabundobjects“ an der Hoyerswerdaer Straße. Die Gesichter hinter der Marke sind die 33-jährige Charlott Kurek und die 35-jährige Julia Hieronymus. In „Alles in Dir“ vereinten sie positive Botschaften, sogenannte Affirmationen, und ihre Liebe zum Design.

Gedankenanstöße und Mutmacher

Das Kartenset der jungen Unternehmerinnen kommt in einer handlichen, hosentaschengroßen, lilafarbenen Verpackung mit 40 Karten daher. Charakteristisch sind die feinen, schwarzen Linien, die sich auf der Rückseite der in Herrnhut gedruckten Karten wiederholen, und der orangefarbene Aufkleber.

Die Idee hinter Affirmationen ist es, positiv und mit einem Motto in den Tag zu starten. Das Kartenset soll dabei als Stütze dienen. Die Karten werden verdeckt gemischt und je nach Laune die oberste oder eine zufällige gezogen. Affirmationen wie „Sei offen für Neues“ oder „Ist es in einem Jahr noch wichtig?“ können als wegweisender Gedankenanstoß, Botschaften wie „Ändere die Perspektive“ oder „Erinnere dich, warum du angefangen hast“ als Mutmacher gelesen werden.

Von Kolleginnen zu Freundinnen zu Partnerinnen

Initiatorin des Kartendecks ist die Kommunikationsdesignerin Charlott Kurek. In Julia Hieronymus fand sie eine tatkräftige Unterstützerin für den Marketingbereich. Doch die beiden Frauen sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch Freundinnen. 2013 lernten sie sich in einem Coworking Space, einem Gemeinschaftsbüro für Kreativtätige, in Dresden kennen.

„Als wir 2019 beinahe zeitgleich in Elternzeit gingen, reifte zwischen Windeln wechseln und Wagenschieben die Idee, gemeinsam etwas Kreatives zu schaffen“, erzählt Julia Hieronymus. Gleich mehrere einschneidende Erlebnisse führten bei beiden dazu, sich beruflich neu zu orientieren. Den letzten Stupser verpasste ihnen schließlich die Pandemie.

Haltgebende Affirmationen

Im März 2020 fing Charlott Kurek an, über die Jahre gesammelte Sprüche auf Papier zu bringen. Zudem beschäftigte sie sich mit Papeterie und Design. So konnte sie sich kreativ ausleben, was ihr im Job oft gefehlt habe. Dazu kam das unerwartete Ende einer jahrelangen Freundschaft. „Das fühlte sich für mich wie eine Trennung an“, erzählt die 33-Jährige, „ich musste danach erstmal herausfinden, wer ich bin – auch ohne die Person.“ In der Zeit hätten ihr Affirmationen Halt gegeben. Und dann war da noch das Kartenthema, das in ihrer Familie immer wieder auftauchte. Schon ihre Ururoma war Kartenlegerin im Erzgebirge. Kalender mit wegweisenden Sprüchen kennt sie noch gut aus ihrer Kindheit von ihrer Mutter.

Charlott Kurek hält stolz ihr selbst designtes Kartenset in die Kamera. © Quelle: Dietrich Flechtner

An ihrem Schreibtisch entwickelte Charlott Kurek schließlich die Karten. Die ersten Entwürfe des Kartensets zeigte sie auf ihrem privaten Instagramkanal und fragte ihre Abonnenten, welche Farben und Designs ihnen am besten gefielen. „Das Feedback war immens und durchweg positiv. Follower schrieben mir, dass sie das fertige Deck kaufen wollten“, erzählt sie.

An die 3 000 verkaufte Kartensets

An dem Punkt stieg Julia Hieronymus in das Projekt ein. Da sie mit Beginn der Pandemie ihren Job verloren hatte, wollte sie so schnell wie möglich wieder aktiv werden. Also erstellte sie innerhalb weniger Tage einen Onlineshop und einen gemeinsamen Instagramkanal.

Über 300 Bestellungen gingen innerhalb eines Monats bei den beiden Frauen ein. Dann hieß es: verpacken und versenden. Anfangs haben sie die Sets noch in Seidenpapier gewickelt, heute kommen die Karten in eine feste Verpackung. Seit diesem Jahr werden die Frauen dabei von Charlott Kureks Mama unterstützt.

Bis heute haben die jungen Unternehmerinnen an die 3000 Kartensets verkauft. Nachdem sie ihren Onlineshop gegründet hatten, fragten Läden in ganz Deutschland an, ob sie die Karten verkaufen dürfen. Hamburg, Köln, Husum, Leipzig und Freiburg sind darunter. „Das ist ein tolles Gefühl und ein großes Kompliment“, meint Julia Hieronymus.

Universelle Nutzung – ohne Anleitung und spirituelle Veranlagung

Allein davon leben können sie noch nicht, selbst mit einer Preissteigerung von 20 auf 25 Euro. Somit bleibt die Produktion der Sets auch zwei Jahre nach Veröffentlichung nur ein Nebenverdienst. „Aber es ist genau das, was wir immer wollten: Einen Platz, wo wir uns kreativ austoben können“, meint Charlott Kurek.

Den Erfolg des Sets sehen die beiden darin, dass die Karten von jedem nutzbar sind – auch ohne Anleitung und spirituelle Veranlagung. Dazu kommt die prägende Coronazeit, in der sich viele mehr mit sich selbst beschäftigten. „Die Menschen schreiben uns, dass sie die Karten als tägliches Mantra nutzen, in ihre Therapiesitzung mitnehmen, für Yoga-Kurse oder Kindereinrichtungen verwenden“, erzählen die beiden.

Ideenreiche Zukunft für studiofeelGOODS

Ende August begannen sie eine Kooperation mit einem Hamburger Label, das die Interessen von Charlott Kurek und Julia Hieronymus vereint: Papeterie, Duftkerzen und Astrologie. Die Kollaboration war das zweite große Projekt für die beiden nach dem Kartenset.

Für die Zukunft von „studiofeelGOODS“ haben Charlott Kurek und Julia Hieronymus schon mehrere Ideen: Das Kartenset erweitern, übersetzen lassen und weitere Kooperationen mit anderen Unternehmerinnen. Auf große Pläne verzichten sie aber: „Wenn das alles so klappt, wäre es toll, aber ansonsten leben wir im Moment und lassen uns von unserer Kreativität mitreißen.“

Im Internet: studiofeelgoods.com