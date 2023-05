Studie zu Demenz und Kunst: TU Dresden sucht Teilnehmer

Dresden. Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen ein Stück Lebensqualität geben: Darum geht es bei dem Projekt „Erinnerungs_reich“, für das die Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden (TUD) noch Teilnehmer sucht.

Da jede Form von Kunst im Betrachter Erinnerungen wecken kann, hoffen die Studienmacher, durch Museumsbesuche bei Demenzkranken Impulse setzen und beispielsweise zur Entspannung der Erkrankten beitragen zu können, wie es in einer Pressemitteilung der TU Dresden heißt.

Die Leiter des Projekts, Michael Wächter und Karen Voigt vom Bereich Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der TUD, wollen so einen nichtpharmakologischen Präventionsansatz in Sachen Alzheimer erproben. Hierfür suchen sie nach Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz, die in einem vorab festgelegten Zeitraum fünf Mal in Begleitung mit einem Angehörigen Museen in Dresden, Freiberg oder Görlitz besuchen und anschließend Fragebögen ausfüllen. Die Museumsbesuche sind kostenfrei. Zur Langen Nacht der Wissenschaften der TU Dresden am 30. Juni stellen die Verantwortlichen das Projekt dem breiten Publikum vor.

Studienteilnahme: erinnerungs_reich@uniklinikum-dresden.de oder Tel.: 0351 45889 241

Internet: https://tud.link/ih6q

