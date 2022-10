﻿Studie aus Dresden: Tankrabatt kam nicht immer vollständig bei Autofahrern an

Die Steuersenkungen kamen nicht immer in vollem Umfang beim Verbraucher an, lautet das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der TU Dresden.

Dresden. Der großangelegte Tankrabatt der Bundesregierung während der Sommermonate hat laut einer Studie von Wirtschaftswissenschaftlern der Technischen Universität (TU) Dresden die Verbraucher in Deutschland zwar unterstützt – ist aber nicht immer vollständig angekommen. Insbesondere im August sei der Rabatt demnach geringer ausgefallen, als von der Politik vorgesehen, lautet eine Erkenntnis.

Die rotgrüngelbe Bundesregierung hatte im Zuge des großangelegten Entlastungspakets im Juni, Juli und August die Steuern für Benzin um 35 Cent und für Diesel um 17 Cent gesenkt, um die Autofahrer in Deutschland angesichts stetig steigender Energiepreise zu entlasten. Die Forscher der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden hatten daraufhin in ihrer Studie die deutschen Preise mit denen in den europäischen Nachbarländern verglichen.

Preise teils über Steuerentlastung hinaus gesunken

Tatsächlich, so heißt es, hätten die Verbraucher zwischen Juni und August durchschnittlich weniger pro Liter Benzin oder Diesel gezahlt. Zwischen Mitte Juni und Anfang August seien die Preise sogar über die Steuerentlastung hinaus gesunken. Aber: „Anfang Juni und im August kam der Tankrabatt nicht vollständig an“, konstatiert Wirtschaftswissenschaftlerin Dimitria Freitas, die dabei auf das Ergebnis der empirischen Untersuchungen verweist.

In ihrem Fazit kommen die Forscher zu dem Schluss, dass die Steuersenkungen die Bürger zwar insgesamt erreicht hätten. Allerdings deuteten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass die Höhe der Weitergabe an den Zapfsäulen stark schwankte. Als einen möglichen Grund für die nur teilweise Weitergabe Anfang Juni vermuteten die Wissenschaftler, „dass zu diesem Zeitpunkt noch Kraftstoff verkauft wurde, der zu den alten Steuersätzen eingekauft worden war“.

Deutschland mehr als andere Länder getroffen

Den vorzeitigen Preisanstieg im August deuten die Forscher „wahrscheinlich eher“ als eine „Gewinnmitnahme“. Dass es für fünf Wochen wiederum für Benzin und Diesel eine stärkere Preissenkung als die steuerliche Reduzierung gab, könnte wiederum in der heftigen Diskussion in der Öffentlichkeit begründet sein, die auch dazu führte, dass das Bundeskartellamt aktiv wurde, heißt es in der Studie.

Denkbar sei darüber hinaus, dass auch das im gleichen Entlastungspaket mit geschnürte Neun-Euro-Ticket Effekte auf die Preise gehabt haben könnte. Unterm Strich, das offenbarten die Ergebnisse der Untersuchung ebenso, sei zudem „Deutschland mehr als andere Länder von den Kraftstoffpreissteigerungen“ getroffen worden.

Die Studie wurde am 18. Oktober 2022 in der Fachzeitschrift "ifo Dresden berichtet" veröffentlicht und ist auch im Netz verfügbar: ifo.de/publikationen/2022/zeitschrift-einzelheft/ifo-dresden-berichtet-52022