﻿20 Prozent bekommen keinen Termin: Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden schlägt Alarm

Dresden. Unter Dresdens Studenten wächst der Bedarf an psychologischer Hilfe. Im vergangenen Jahr haben sich so viele Erst-, Zweit- und Drittsemester wie nie zuvor an die psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks gewandt, wie es in deren aktuellem Tätigkeitsbericht für 2022 heißt.

Studienstart in Krisenzeiten besonders schwierig

Laut diesem hat besonders die Zahl der Ratsuchenden zwischen 18 und 19 Jahren im vergangenen Jahr zugenommen. Die Beratungsstelle erklärt das so: Der Wechsel von der Schule zur Uni sei in Krisenzeiten – Stichwort Corona – begleitet von Online-Lehre und Kontaktmangel zur Hochschulwelt besonders schwierig gewesen.

20 Prozent der Hilfesuchenden bekam keinen Termin

Insgesamt suchten im vergangenen Jahr 1355 Personen 6692 Mal Hilfe bei der psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks. Betroffene können sich hier in mehreren Gesprächen entlasten und werden gegebenenfalls auch an Therapeuten verwiesen. Wegen des hohen Beratungsbedarfs und begrenzter Kapazitäten ging knapp ein Fünftel der Ratsuchenden ohne einen Termin aus. Dabei seien die sogenannten „Lern- und Arbeitsstörungen“ in einem Ausmaß vorhanden, dass sie sich nicht „mal eben schnell“ und lösungsorientiert beheben ließen, mahnt Sabine Stiehler, die die Beratungsstelle leitet.

Von Prüfungsagst über Organisationsprobleme bis Depression

Die studienbezogenen Probleme haben laut dem Tätigkeitsbericht für 2022 zugenommen, angefangen bei Studienabschlussproblemen über Prüfungsangst bis zu Versagensängsten. Doch auch Probleme persönlicher Natur, die also nicht direkt mit dem Studium zu tun haben, haben sich weiter gehäuft. Sie reichten vom fehlenden Selbstwert über Motivations- und Organisationsprobleme bis zu Depression, Angst und Einsamkeit. Dabei haben sich die Studienbedingungen nach beinah zwei Jahren Coronamodus im Mai 2022 wieder normalisiert. „Die Folgen der Corona-Pandemie-Maßnahmen kommen an die Oberfläche und werden die Gesellschaft noch jahrelang beschäftigen“, konstatiert Sabine Stiehler.