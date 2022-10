﻿Weg mit Studiengebühren und dem Drittversuch: Studentenprotest in Dresden

Anlässlich der bevortehenden Erneuerung des sächsischen Hochschulgesetzes haben am Montag in Dresden Studenten vor der Staatskanzlei demonstriert. Sie forderten unter anderem unbegrenzte Prüfungsversuche und die Abschaffung aller Studiengebühren.

Rund 100 Studenten haben am Montag vor der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden für bessere Studienbedingungen demonstriert.

Dresden. Rund 100 Studenten haben am Montag in Dresden für bessere Studienbedingungen demonstriert. Die Kundgebung fand vor der sächsischen Staatskanzlei statt, wo aktuell an einer Neufassung des sächsischen Hochschulgesetzes gearbeitet wird, das die rechtliche Grundlage für den Universitätsbetrieb im Freistaat bildet.

Abschaffung des Drittversuchs und aller Studiengebühren

Zu einem ersten Gesetzesentwurf aus dem Wissenschaftsministerium konnten in den vergangenen Wochen Interessensgruppen ihre Änderungsvorschläge einreichen. Dazu gehört auch die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS), ein Zusammenschluss aller Studierendenräte der 14 Hochschulen im Freistaat. Der aktuelle Gesetzesentwurf enthalte nur „kosmetische Änderungen“, kritisierte Uta Lemke, Sprecherin der KSS in ihrer Rede vor der Staatskanzlei. Dabei hätte gerade die Coronapandemie gezeigt, wie viele Studenten unter Leistungsdruck und psychischen Problemen litten. Daher fordert die KSS unter anderem unbegrenzte Prüfungsversuche, ein Ende von Anwesenheitspflichten in Lehrveranstaltungen und die Abschaffung aller Studiengebühren, die aktuell beispielsweise für Langzeitstudenten fällig werden. Doch auch für die Uni-Mitarbeiter fordert die KSS bessere Rahmenbedingungen.

Gesetzesentwurf enthält vor allem Verbesserungen für Beschäftigte

Vor allem für diese Gruppe scheint der aktuelle Entwurf zur Novellierung des sächsischen Hochschulgesetzes Verbesserungen vorzusehen, wie eine Pressemitteilung aus dem Wissenschaftsministerium zuletzt zeigte. Dort ist von neuen Karrierewegen für Wissenschaftler, eine neue Interessensvertretung für Doktoranden und die Förderung von Ausgründungen im Rahmen des Unibetriebs die Rede.

Bis zum finalen Gesetzesentwurf, über den abschließend der Landtag entscheidet, wird es noch einige Wochen dauern, erklärt Falk Lange, Pressesprecher des Wissenschaftsministeriums. Das aktuelle Hochschulfreiheitsgesetz stammt aus dem Jahr 2013, letzte Änderungen gab es im Juni dieses Jahres.

Parallel Demonstration in Leipzig

Zu der Demonstration vor der Staatskanzlei aufgerufen hatte das Bündnis „Revolution Studium“ aus KSS, Studentenräten, Parteijugendverbänden der Linken und Grünen sowie Gewerkschaften. Parallel zur Aktion in Dresden fand eine Demonstration in Leipzig statt.