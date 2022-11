﻿Das erwartet die Besucher des 588. Striezelmarktes in Dresden

Dresden. Nach zwei Jahren Zwangspause kehrt der Striezelmarkt auf den Altmarkt zurück. „Die Signale stehen klar auf Durchführung. Es darf wieder gestriezelt werden“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag in Anlehnung an das Motto des 588. Striezelmarktes „Endlich wieder striezeln“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie weit ist der Aufbau des Striezelmarktes?

Der Aufbau des Striezelmarkts verläuft laut Hilbert planmäßig. Weihnachtsbaum, Pyramide und Schwibbogen stehen schon, Sonderbauten wie Märchenwald und Wichtelkino oder das historische Riesenrad stimmen auf das Marktgeschehen ein. Ein Großteil der Hütten und Pavillons stehen. Bis zur Eröffnung werden die Bauten noch geschmückt und bestückt, alles mit an Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen werden. „Der Aufbau ist eine Wissenschaft für sich, Tetris für Fortgeschrittene“, erklärte Robert Franke, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung.

Wie viele Stände sind auf dem Altmarkt zu finden?

233 Händler, Bäcker und Gastronomen können ihre Waren, Speisen und Getränke anbieten, tatsächlich werden es aber nur 202 sein. Das ist ein Novum, in früheren Jahren reichten die Standplätze für die Interessenten nicht aus. Laut Franke gab es ein großes Interesse bei den Anbietern von Speisen und Getränken, speziell von Glühwein. „Beim traditionellen Handwerk hatten wir große Mühe, Händler zu finden“, so der Amtsleiter. Einige Anbieter hätten kein Standpersonal gefunden, bei anderen habe sich der Inhaber zur Ruhe gesetzt und es gebe keinen Nachfolger. „Einige Händler reduzieren ihre Marktpräsenz und setzen auf das Internet“, so Franke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist neu am 588. Striezelmarkt?

Der Kulturpalast beteiligt sich mit einer „Roten Bühne“ im Foyer am Striezelmarkt, wie Philharmonie-Intendantin Frauke Roth erklärte. „Es liegt es nahe, dass wir als Philharmonie nicht nur auf der Striezelmarktbühne auftreten, sondern auch ein eigenes Programm gestalten.“ Die Palette reicht von Auftritten der Chöre des Hauses bis hin zu Kammermusiken und Konzerten der Dresdner Laienchöre. Auch die Städtischen Bibliotheken gestalten den „Advent im Palast“ mit, wie Direktorin Marit Kunis-Michel ankündigte. „Wir sehen schon jetzt, wie die Dresdner und Touristen zu uns kommen und den Aufbau des Striezelmarktes fotografieren. Wir wollen den Besuchern ein vielfältiges Programm bieten.“

Wann wird der Striezelmarkt eigentlich eröffnet?

Am 23. November um 15 Uhr in der Kreuzkirche mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Kreuzchor und Kapellknaben gestaltet wird. 16 Uhr ist die offizielle Eröffnung auf der Altmarkt-Bühne. Mit der Friedensbitte „Verleih uns Frieden“ wird der Kreuzchor die Eröffnung beginnen, erklärte Kreuzkantor Martin Lehmann. „Wir alle haben es verdient, Wärme zu bekommen. Aber wir dürfen den Krieg in der Ukraine nicht vergessen“, so der Kantor.

Wie sind die Öffnungszeiten des Striezelmarktes?

Täglich von 10 bis 21 Uhr bis zum 24. Dezember. Einzige Ausnahme: der Eröffnungstag mit 16 bis 21 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird sich die Inflation bei den Preisen widerspiegeln?

Davon ist laut Franke auszugehen. „Die allgemeine Preisentwicklung macht um die Weihnachtsware keinen Bogen. Auch der Glühwein wird wohl teurer werden als 2019.“ Konkrete Preise kennt Franke noch nicht. Nach DNN-Informationen werden die Besucher in Fünf-Euro-Einheiten rechnen müssen. Bratwurst und Glühwein werden wohl im Preisbereich um die fünf Euro angeboten.

Gibt es Einschränkungen wegen Corona?

Nein, aktuell gibt es keine besonderen Corona-Regelungen. Die Landeshauptstadt geht davon aus, den Markt auch im Falle steigender Infektionszahlen fortführen zu können. „Wir haben uns intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt“, so Franke.

Wie sorgt die Stadt für die Sicherheit der Besucher?

Das allgemeine Sicherheitskonzept wurde laut Franke mit Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Verkehrsüberwachung, Sanitätsdienst und Dresdner Verkehrsbetrieben weiterentwickelt. Die Wilsdruffer Straße wird vom 17. November bis zum 31. Dezember in der Fahrtrichtung vom Postplatz bis zum Pirnaischen Platz gesperrt. Die Zufahrten um Marktgelände werden gesichert. Die Polizei ist mit der mobilen Wache vertreten, der Gemeindliche Vollzugsdienst (GVD) des Ordnungsamtes wird im Einsatz sein. Die GVD-Bediensteten werden eine Markthütte auf der an der Kreuzung Seestraße/Altmarkt besetzen. Diese Striezelmache ist Anlaufpunkt für die Besucher und Abgabestelle für Fundsachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist der Striezelmarkt eigentlich barrierefrei?

Nein, dieses Jahr noch nicht. Der Altmarkt wird zwar umgebaut, aber das neue Leitungsnetz ist noch nicht fertig, so dass Leitungen wieder oberirdisch verlegt werden mussten. Die Abdeckungen werden zu Hindernissen.

Welche Programm-Höhepunkte erwarten die Besucher?

Es sind laut Kulturmanager Alexander Siebecke 214 Programmpunkte mit über 1900 Mitwirkenden geplant. Am 26. November gibt es das Pfefferkuchenfest, am 27. November das Adventskalenderfest, am 3. Dezember das Stollenfest, am 10. Dezember das Fest der weihnachtlichen Klänge mit der Philharmonie, am 11. Dezember das Pyramidenfest und am 17. Dezember das Pflaumentoffelfest.

Welche Souvenirs werden vertrieben?

Unter anderem ein inflationsstabiler Null-Euro-Schein als Erinnerung an den 588. Striezelmarkt. Dazu 10 000 Glühweintassen, 5000 Kindertassen und 588 Tassen der limitierten Sonderedition. Es wird die Striezeltaler geben und die traditionellen Dresdner Weihnachtsprodukte wie Pflaumentoffel und Stollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist der Striezelmarkt im Internet zu finden?

Unter striezelmarkt.dresden.de. Hier stehen das vollständige Programm, ein virtueller Marktplan und alle aktuellen Informationen.