Striezelmarkt in Dresden: Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt

Dresden. Der Dresdner Striezelmarkt ist zurück. Am 23. November eröffnete der traditionsreiche Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt – der wird gerade umgebaut, doch die Verantwortlichen planten extra eine Weihnachtspause bei den Bauarbeiten ein.

Wann hat der Striezelmarkt geöffnet?

Über den Striezelmarkt auf dem Altmarkt kann täglich von 10 bis 21 Uhr geschlendert werden. An Heiligabend ist zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet.

Anreise: Wie komme ich zum Striezelmarkt?

Die Stadt empfiehlt die Anreise zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit dem Auto kommt, ist angehalten, den Wagen auf einem der zahlreichen P&R-Plätze am Stadtrand abzustellen und zum ÖPNV zu wechseln. Bekannterweise sind die Parkhäuser und -Plätze in der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit, insbesondere am Wochenende, rappelvoll. Wer dennoch mit dem Auto kommen will oder muss, dem sei die Parkplatz-App der Stadt empfohlen.

Zu beachten ist: Die Wilsdruffer Straße wird während der Striezelmarktzeit halbseitig vom Postplatz in Richtung Pirnaischer Platz gesperrt.

Welches Programm bietet der Striezelmarkt?

Insgesamt haben die Verantwortlichen ein Programm mit 214 Einzelpunkten und 1900 Mitwirkenden auf die Beine gestellt. Die Eröffnung gestaltete in diesem Jahr der Dresdner Kreuzchor direkt auf der Bühne, statt wie sonst im Gottesdienst vor der Zeremonie.

Weitere noch anstehende Höhepunkte sind:

17. Dezember: Pflaumentoffelfest und Weihnachtskonzert mit Enna Miau

24. Dezember: Finale mit Verabschiedung des Weihnachtsmannes (12 Uhr) und dem öffnen des letzten Adventskalenderfensters

Weihnachtsmarkt Dresden: Welche Highlights gibt es zu sehen?

Aufgestellt worden ist wieder die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide – sie misst 14,61 Meter. Dazu kommt der „vermutlich weltgrößte begehbare Schwibbogen“.

Ein Mann steht während Aufbauarbeiten für den Striezelmarkt vor der rund 15 Meter hohen erzgebirgischen Weihnachtspyramide auf dem Altmarkt. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Weitere Blickfänge werden der Märchenwald, das historische Riesenrad und das Wichtelkino sein. Schauwerkstätten des Dresdner Stollenschutzverbandes und der Erzgebirgischen Kunsthandwerker ergänzen das Spektakel.

Die Tanne – 22 Meter hoch und aus dem Striegistal – steht bereits seit Ende Oktober.

Wo gibt es Striezelmarkttassen?

Für manche ist sie zum Sammelobjekt geworden. Die Sonderedition der Glühweintasse 2022 ist nur 588 mal erhältlich – denn es ist der 588. Striezelmarkt. Hergestellt von der Firma Kannegießer aus Neukirch ziert die diesjährige Tasse das Konterfei des Komponisten Heinrich Schütz, dessen 350. Todestag 2022 gefeiert wird. Die Sondertassen sind für 24 Euro nur bei der Dresden Information erhältlich. 10.000 „normale“ Striezelmarkttassen gibt es hingegen überall gegen einen Pfand von 4 Euro.

Manchen hat es auch der Striezelmarkttaler angetan. Elf Stück können für 10 Euro erworben werden. Der Taler dient als Zahlungsmittel (Wert: 1 Euro) oder eben auch als Andenken.

Thema Corona: Welche Maßnahmen wurden für den Striezelmarkt ergriffen?

Ein spezielles Coronakonzept gibt es nicht.

Sicherheit auf dem Striezelmarkt: Wie finde ich mein Kind wieder?

Allzu schnell ist es im Trubel passiert und der Nachwuchs ist unauffindbar. Um Eltern und Kinder im Ernstfall schnell wieder vereinen zu können, sind bei der Striezelmarktwache und dem City Management Dresden beschreibbare Armbänder erhältlich. Dort können Eltern ihre Telefonnummer hinterlassen.

Welche Weihnachtsmärkte finden noch in Dresden statt?