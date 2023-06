﻿Streit unter Dresdner Autofahrern: Fahrschullehrer attackiert Falschparker

Dresden. Da haben sich zwei gesucht und gefunden, sagt man landläufig, wenn es mal Zoff gibt. Ob sich die Herren A. und H. – der eine Fahrschullehrer, der andere Außendienstmitarbeiter – gesucht haben, blieb unklar. Gefunden haben sich die beiden 60-jährigen Herren aber im November 2022 an der Schweriner Straße. Das Treffen hatte nun ein juristisches Nachspiel vor dem Amtsgericht. A. saß auf der Anklagebank, H. war Zeuge.

Zoff an der Schweriner Straße

Der Außendienstmitarbeiter war mit seinem Transporter unterwegs, wollte ins Büro und parkte direkt davor auf der rechten Fahrspur, wenige Meter vor einer Ampelkreuzung. Dort ist Parken zwar verboten, aber H. sah dies nicht so eng. „Ich habe normal auf der Straße geparkt, es war vielleicht nicht optimal.“ Das Fahrschulauto dahinter musste bremsen, der Fahrlehrer sprach H. an, der reagierte nicht, ging ins Büro und dann eskalierte die Situation. Der Fahrlehrer lief hinterher, wurde laut, ausfallend und beleidigend – „Fahr die Karre weg, du Arsch“ – montierte dann das Nummernschild des Transporters ab und warf es aufs Dach.

Das brachte H. in Rage, der fotografierte Auto und Insassen, was die nicht wollten und „geigte der Fahrschülerin die Meinung.“ Die saß verschüchtert im Auto: „Er sagte, dass ich nie einen Führerschein bekomme, es war mir alles sehr unangenehm“, sagte die Studentin. Der Fahrlehrer stieg dann ins Auto, griff seiner Schülerin ins Lenkrad, fuhr los, streifte dabei H. am Schienbein und verletzte ihn leicht.

Geldstrafe für Taxifahrer

Herr A. wollte den Transporterfahrer nicht verletzen, musste aber damit rechnen, dass es passieren kann. Er war wütend und für seine Schülerin an jenem Tag kein Vorbild. Er wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt und kassierte eine Fahrerlaubnis-Sperre über zehn Monate – übel als Fahrlehrer, in der Zeit verdient er kein Geld. Ob der Außendienstmitarbeiter wegen Falschparkens ein Knöllchen erhielt, wurde nicht thematisiert.

Keine Vorbildfunktion

Vier Stunden Verhandlung, ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Verteidiger, ein Justizsekretär, ein Gerichtsmediziner, ein Dekra-Gutachter, drei Zeugen: Das hätte man sich mit ein bisschen Einsicht sparen können. H. hätte den Transporter wegfahren können, ja müssen und das Fahrschulauto hätte, auch wenn es eng war, auch vorher daran vorbeifahren können. Aber das hätte man wollen müssen – und das wollten beide nicht. Sie waren einfach auf Krawall gebürstet. „Man hätte sich auch deeskalierend benehmen können“, so der Richter.

