﻿Streit um „Torjägerkanone“ für herausragende Fußballer – Dresdner Pokalehändler gewinnt

Dresden/Nürnberg. Zwei Gerichte haben sich mit einer kleinen Trophäe für beste Fußballer beschäftigen müssen: mit der Torjägerkanone. Der Olympia Verlag, Herausgeber des Fußballmagazins „Kicker“, ist dabei mit einer Unterlassungsklage gegen das Dresdner Unternehmen Pokale Meier letztinstanzlich vor dem Oberlandesgericht Nürnberg gescheitert. Das teilte Leopold Eißner, Geschäftsführer von Pokale Meier mit. Streitfrage war demnach die Nutzung des Begriffs der Torjägerkanone zur Ehrung besonders erfolgreicher Torschützen.

„Torjägerkanone“ als Titel vom Fußballmagazin „Kicker“

Der Verlag des Kickers schickte laut Eißner Anfang des Jahres Abmahnungen an Pokalhersteller in ganz Deutschland mit dem Ansinnen, die Nutzung des Begriffs „Torjägerkanone“ und den Verkauf von Torjägerkanonen zu unterbinden.

Ein Beispiel aus dem Amateurbereich: Florian Weber von der SG Gnandstein wurde als Torschützenkönig der Kreisoberliga-Saison 2014/2015 mit einer Torjägerkanone geehrt. © Quelle: Michael Hempel/Archiv

Der Dresdner Pokalanbieter Pokale Meier sei als einer der Marktführer der deutschen Pokalbranche gleich zu Beginn per Abmahnung und Unterlassungsaufforderung dazu verpflichtet worden, den Verkauf und Versand von gravierten Torjägerkanonen zu unterlassen, hieß es. Dagegen ging Pokale Meier juristisch zunächst beim Landgericht Nürnberg-Fürth vor und scheiterte erstinstanzlich. Die nächsthöhere Instanz, das Oberlandesgericht Nürnberg, entschied dann am 25. Oktober, dass der Verkauf von Torjägerkanonen entgegen der Ansicht des „Kickers“ nicht rechtswidrig ist und hob damit das Urteil des Landgerichts im Berufungsverfahren auf. (Aktenzeichen 3 U 2576/22) Das Oberlandesgericht stellte fest, dass „Torjägerkanone“ im konkreten Fall nicht als Marke erkannt wird und dass es außerdem an einer ausreichenden rechtserhaltenden Benutzung fehlt.

Torjägerkanonen als Trophäen bei Amateur-Kickern beliebt

Da sich laut Eißner Torjägerkanonen als Trophäen für Spitzenleistungen bei Amateur-Kickern einer hohen Beliebtheit erfreuen, war es Pokale Meier wichtig, diese Torjägerkanonen auch weiterhin anbieten zu dürfen. Die Torjägerkanonen gehören seit vielen Jahren fest zum Sortiment. „Das wird auch so bleiben“, sagt der Unternehmer. Das Dresdner Unternehmen liefert nach eigenen Angaben bundesweit neben Torjägerkanonen und Standardpokale unterschiedlicher Größen aus Sonderanfertigungen für Turniere, Firmenwettbewerbe und Veranstaltungen. Laut Homepage der Dresdner gehören namhafte Konzerne, Behörden und Sportvereine zu den Kunden.

Die Fußballzeitschrift „Kicker“ verleiht Torjägerkanonen bislang ausschließlich an Torschützenkönige in den verschiedenen Ligen und bietet diese nicht zum Verkauf an. Vom Verlag hieß es: „Die zitierte Entscheidung ist im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens ergangen.“ Nach einer „sorgfältigen Analyse der Entscheidungsgründe werde der Verlag als Markenrechtsinhaber darüber befinden, ob er seine hieraus resultierenden Rechte in einem etwaigen Hauptsacheverfahren weiterverfolgen will“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage.

Von Lars Müller