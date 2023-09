Streit um die Radwege auf dem Blauen Wunder

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was ist da bloß im Rathaus los? Der eine ruft „Hüh“ und der andere einen Tag später „Hott“. Einheitliches Handeln geht anders. Im Fall Radwege am Blauen Wunder war das Einschreiten von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) allerdings notwendig. Auch wenn Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) in der Sache richtig liegt.

Die Aufregung über den Verkehrsversuch ist scheinheilig. Kühn hat mehrmals angekündigt, dass das Blaue Wunder Radstreifen erhalten wird. Im Februar erklärte er für Verwaltungsverhältnisse sehr konkret, dass die Spuren im Herbst markiert werden. Insofern konnte jeder an fünf Fingern abzählen: Im September, Oktober oder November wird es passieren.

Ein Verkehrsversuch ist kein Teufelszeug, wie die Vertreter der Autolobby weismachen wollen. Es geht darum, Verkehrslösungen in der Praxis zu testen. Fachleute können am Computer noch so viel simulieren, grau ist alle Theorie. Der Radweg auf der Albertstraße hatte in den Computermodellen miese Werte. Redet heute noch jemand darüber? Staut sich der Verkehr bis zum Hauptbahnhof? Also: Einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn Radler Raum bekommen auf dem Blauen Wunder.

Radfahrer bekommen vorerst keine eigene Spuren auf den Blauen Wunder. © Quelle: imago stock&people

Aber: Vor dem Versuch, so hat es der Stadtrat beschlossen, steht die Vorbereitung. Der Baubürgermeister hätte eine schöne Präsentation an die Wand werfen müssen, mit Zahlen und Diagrammen. Im Stadtrat und in den Stadtbezirksbeiräten. Hat er aber nicht. Deshalb war das Einschreiten von Hilbert richtig: Erst Informationen, dann Versuch.

Es geht auch um den Zeitpunkt. Die Bautzner Straße wird gerade gebaut. Viele, die sonst mit der Straßenbahn fahren, setzen sich nicht in die Ersatzbusse, sondern ins Auto. Versuche sollten unter realen Bedingungen stattfinden, mit intakter Bautzner.

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Die Radwege auf dem Blauen Wunder kommen. Wetten? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Bei diesem Hin und Her stellt man sich unweigerlich die Frage: Weiß die eine Hand, was die andere tut? Stefan Engel verkehrspolitischer Sprecher der SPD, über den gestoppten Verkehrsversuch am Blauen Wunder

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Daniel Großer-Scholz und seinem fünfköpfigen Team ist es nach 19 Stunden gelungen, eine Weltkriegsbombe in Dresden-Übigau zu entschärfen. © Quelle: Valentin Dreher

Warum die Bombenentschärfung in Dresden-Übigau so lange dauerte

Eigentlich sollte die Bombenentschärfung in Dresden-Übigau nur wenige Stunden dauern. Doch die verbeulte Bombe bereitete dem Entschärfungsteam Probleme. Erst nach 19 Stunden kam die Entwarnung. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die AfD hat zwei neuen Umfragen zufolge ihre Position als deutlich zweitstärkste bundespolitische Kraft gefestigt. © Quelle: IMAGO/Müller-Stauffenberg

Von Unruhestiften bis Geschichtsrevisionismus: die fünf Strategien der AfD

In Thüringen verhilft die AfD der CDU zu einem Abstimmungserfolg – und profitiert sofort von der entstehenden Aufregung. Das Unruhestiften im Parlamentsbetrieb ist aber nur eine ihrer Strategien, die den jüngsten Höhenflug begleiten. Wie funktioniert die Masche der Rechtspartei? Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend und Sonntag: Am Wochenende findet in Dresden der Tag des Friedhofs statt. Das Programm finden Sie unter www.dresden.de/friedhofstag.

Sonnabend, 13 bis 17.30 Uhr: Bei der Auftaktveranstaltung zur Woche der Demenz gibt es im Albertinum ein Programm mit ärztlichem Fachvortrag, Podiumsdiskussion sowie Musik für Menschen mit und ohne Demenz. Begleitet wird diese Veranstaltung von einem Markt der Möglichkeiten, zu dem sich Ansprechpartner und Dienstleistende an Infoständen vorstellen.

Sonntag, 10 Uhr: Sportbürgermeister Jan Donhauser eröffnet den Dresdner Familienlauf 2023 der Unicef AG an der Sportanlage Dürerstraße 77 und übernimmt die Patenschaft. Die Teilnehmenden spenden pro gelaufene Runde an Unicef, speziell für Kinder in „vergessenen Krisen“ und Notsituationen.

Sonntag, 15 Uhr: Der Erste Bürgermeister Jan Donhauser eröffnet im Rathaus in Vertretung des Oberbürgermeisters die 33. Interkulturellen Tage 2023 mit einem Podiumsgespräch, an dem auch die Geschäftsführung des Ausländerrates Dresden teilnimmt.

Wer heute wichtig wird

3. Liga, 6. Spieltag, 16.09.23, 14 Uhr: Liveticker VfB Lübeck gegen Dynamo Dresden © Quelle: DNN

Dynamo Dresden trifft am Sonnabend, 14 Uhr, auf den VfB Lübeck. Die Schwarzgelben reisen als Tabellenführer an. Das Spiel können Sie in unserem Liveticker verfolgen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Mark van Bommel und seinem Klub Royal Antwerpen ist bei der Nominierung des Kaders für die Champions League ein kurioser Fehler unterlaufen. © Quelle: IMAGO/Belga

... die Nominierung eines verletzten Spielers

Der von Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel trainierte belgische Klub Royal Antwerpen hat mit einem kuriosen Fehler für Aufsehen gesorgt. Die Belgier nominierten versehentlich einen verletzten Spieler für die Gruppenphase der Champions League, ein anderer muss nun zuschauen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN