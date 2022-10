Streit um Bürgermeister: Was taugen die neuen Vorschläge?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

in einer Woche verabschiedet sich Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch als letzte der vor sieben Jahren gewählten Dezernenten aus dem Amt. Wie es dann mit den Bürgermeistern weitergeht, ist unklar. Für eine Neuwahl genügt eine einfache Mehrheit im Stadtrat – wenn der OB mit dem Kandidaten einverstanden ist. Ist er dies nicht, muss es eine Zweidrittel-Mehrheit sein. Die verpasste die Bürgermeister-Koalition aus CDU, Grünen, SPD und Linken im ersten Anlauf. Aber auch der OB musste einsehen, dass er mit seiner Liste ebenfalls Schiffbruch erleiden würde.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert strebt eine neue Struktur für die Verwaltung in Dresden an. © Quelle: IMAGO Sven Ellger

Jetzt legt Hilbert einen neuen Plan vor, der die Verkleinerung auf fünf, maximal sechs Geschäftsbereiche vorsieht. CDU und Grüne bekämen je zwei Ressorts, die Linke würde ein Ressort abgeben, die SPD ginge leer aus. Ob diese Rechnung aufgeht, ist mehr als fraglich. Grundsätzlich zu hinterfragen wäre auch, ob die in der Gemeindeordnung festgelegten Regeln zur Wahl von Fachbürgermeistern etwas taugen.

Das Ergebnis des Tauziehens zwischen Hilbert und den Fraktionen ist ein Patt mit reichlich zerschlagenem Porzellan. In einem Tarifkonflikt würden Arbeitgeber und Gewerkschaften in so einer Situation den Schlichter anrufen. Ein solcher Mediator könnte auch hier den Gordischen Knoten zerschlagen. Erfahrene überparteiliche Persönlichkeiten, die hierfür in Frage kämen, gibt es in Dresden. Eines muss man leider jetzt schon konstatieren: Das Vertrauen in die Demokratie hat das Tauziehen nicht gefördert. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Für uns ist klar, dass die Weihnachtszeit keine dunkle Zeit sein kann. Gerade in dieser Zeit braucht es Signale der Hoffnung und Ermutigung. Sachsen ist ein Weihnachtsland. Und das soll man auch sehen. Michael Kretschmer Sächsischer Ministerpräsident (CDU) zur Frage der öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung in Zeiten der Energiekrise

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt vor dem Wochenende: Dresdens Inzidenz ist kurz vor dem Start ins Wochenende leicht gesunken. Die Zahl der Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen bleibt jedoch unverändert hoch.

Corona-Herbstwelle bricht: Kommt jetzt doch ein ruhiger Winter?: Der steile Anstieg der Corona-Fallzahlen hat ein Ende. Die Herbstwelle bricht, wie Daten des Robert Koch-Instituts zeigen. Doch woran liegt das? Und ist damit nun endlich Entspannung in Sicht?

Dresden und die Region

Warme Lichter und Klänge in der Yenidze: Die zweite Spielzeit wurde mit der neuen Produktion „Immersion“ eingeläutet. © Quelle: Sylvio Dittrich

Beeindruckende Lichtershow in der Yenidze leitet die neue Spielzeit ein

Mit der ersten Spielzeit waren die Macherinnen des Dresdner Yenidze-Theaters sehr zufrieden, mit der Großproduktion „Immersion" hofft man nun auf eine ebenso erfolgreiche Zweite.

Unsere Leseempfehlungen

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Aus unserem Netzwerk

Länder wollen Gaspreisbremse auf Anfang 2023 vorziehen Die Bundesländer wollen die geplanten Entlastungen durch eine Gaspreisbremse im kommenden Jahr vorziehen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. © Quelle: Reuters

Termine am Wochenende

Sonnabend, 13 Uhr: Stadtirreführung - Eine improvisierte Stadtführung des Dresdner Improtheaters „Yesodernie“ mit kühnen Behauptungen statt fundierter Fakten. Ort: Neumarkt, 01067 Dresden

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo gegen Saarbrücken - 3. Liga, 13. Spieltag. Im Heimspiel gegen den FC Saarbrücken müssen die Dresdner über ihren Schatten springen und endlich mal wieder drei Punkte einfahren, wenn sie den Anschluss an sie Aufstiegsplätze halten wollen. MDR überträgt live.

Sonnabend, 14.30 Uhr: „SoliSound - Solidarität mit allen Geflüchteten“ - gemeinsam mit Dresdner Initiativen und Vereinen ruft das Zentrum interkultureller Verständigung Dresden (ZIVD e.V.) zu einer Demonstration auf dem Theaterplatz in Dresden auf. Ab 18 Uhr findet im Klub „Tante Ju“ (An der Schleife 1, 01099 Dresden) ein Benefizkonzert statt.

Sonnabend, 21 Uhr: Die Große Dresdner Ü30 Geburtstagsparty - Auf vier Floors feiert Dresdens erfolgreichste und größte Party für Erwachsene zu Live Musik, den besten Hits der 80´s, 90´s, Hip Hop, House. Ort: Parkhotel Dresden, Bautzner Landstraße 7, 01324 Dresden

Sonntag, 16.30 Uhr: Kneipenquiz - Das Kiepe Kneipenquiz ist zurück. Nach zwei Jahren Corona, Location-Wechsel und Umbau, startet es wieder mit kniffligen Fragen durch. Ort: Kiepe am Blauen Wunder, Schillerplatz 3, 01309 Dresden

Sonntag, 15 Uhr: Tanztee - Marc Hartmann & sein Tanzorchester spielen auf. Ab 14.30 Warmtanzen mit Jam Circle. Ort: Zentralwerk, Riesaer Str. 32, 01127 Dresden

Wer heute wichtig wird

Die stark gestiegene Inflation beschäftigt nicht nur die Menschen beim Einkaufen, sondern auch immer mehr Unternehmer, wie die mehr als 1000 Handwerker, die sich am 14. Oktoberrzu einem Protest auf dem Neumarkt in Dresden versammelt hatten. © Quelle: IMAGO/Bernd März

Ein Sozialbündnis ruft zu bundesweiten Demonstrationen auf. Gefordert werden weitere kurzfristig wirksame Entlastungsmaßnahmen, ein Strompreis- und Gaspreisdeckel, weitere Energiegeldzuschüsse sowie die Beendigung der Abhängigkeit von fossilen Energien. In Dresden ist eine Aktion ab 12 Uhr am Goldenen Reiter geplant. Beteiligt sind unter anderem die Gewerkschaft Verdi, Attac, Campact, der Paritätische Wohlfahrtsverband, der BUND und die Bewegung Finanzwende.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Panesthia lata, eine flügellose Kakerlake mit 22 bis 40 Millimetern Länge und einer metallischen Körperfarbe © Quelle: University of Sydney

... eine holzfressende Kakerlake, die als ausgestorben galt – bis ein Student unter einen Stein schaute

90 Jahre lang glaubte die Wissenschaft, dass eine holzfressende Kakerlake, die zu den vielen, teils mysteriösen Lebewesen der australischen Insel Lord Howe gehörte, ausgestorben sei. Bis ein Student vor Kurzem einen Stein hochhob.

