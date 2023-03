Streiktage in Dresden: Die wichtigsten Infos zu Dienstag und Mittwoch

Die Mitarbeiter der städtischen Kitas und Horte in Dresden treten am Mittwoch in den Streik (Symbolbild).

Dresden. Die Gewerkschaft Verdi hat für heute und den morgigen Mittwoch erneut Streiks in Dresden angekündigt. Wer streikt wann und welche Auswirkungen hat dies auf das Leben in der Stadt? Die wichtigsten Infos:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer streikt am Dienstag und Mittwoch in Dresden?

Zum Streik aufgerufen sind:

● Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dresden (beide Tage)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

● die Ostsächsische Sparkasse Dresden (beide Tage)

● Zivilbeschäftigte der Bundeswehr (Dienstag)

● Dresdner Verkehrsbetriebe (Mittwoch ab 8 Uhr)

● Eigenbetriebe Kindestageseinrichtungen Dresden (Mittwoch)

● Städtisches Krankenhaus Dresden (Mittwoch)

Im Umland sind betroffen: Jobcenter und Arbeitsagentur Pirna, Sparkasse Meißen, kommunale Kitas in Freital und Umgebung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haben Kitas in Dresden am Mittwoch geöffnet?

Die städtischen Kitas werden am Mittwoch bestreikt. Betroffen sind auch kommunale Horte. Verbindliche Aussagen darüber, welche Einrichtungen trotzdem geöffnet haben werden, gibt es frühestens Mittwoch 6 Uhr auf den Webseiten der Stadt. Einrichtungen öffnen, wenn und sobald genug pädagogisches Personal zur Arbeit erscheint.

„Ich gehe von einer massiven Einschränkung und einer Vielzahl geschlossener Einrichtungen bei den Kitas aus“, erklärte Daniel Herold, Bezirksgeschäftsführer bei Verdi in Dresden. Es ist keine Notbetreuungen vorgesehen. Wer sein Kind streikbedingt nicht in die Kita oder den Hort bringen kann, bekommt Elternbeiträge anteilig automatisch zurückerstattet.

Info-Möglichkeiten für Eltern: Servicehotline (0351) 4 88 51 11 (6 bis 14 Uhr am 8. März) sowie Übersicht über geöffnete Kitas ab 6 Uhr: www.dresden.de/kita-streik

DVB-Streik: Wann fahren Bahnen und Busse?

Die Dresdner Verkehrsbetriebe werden ebenfalls am Mittwoch bestreikt. Im Gegensatz zur Arbeitsniederlegung am Freitag, die in der Nacht begann, treten die Mitarbeiter erst ab ca. 8 Uhr in Streik, um Schülern vorher noch den Weg zur Schule zu ermöglichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weil nicht alle Busfahrer auch bei den DVB angestellt sind, werden vereinzelt Busse fahren. Am Freitag etwa waren unregelmäßig Busse auf den Linien 61, 68, 85 und 90 unterwegs. Straßenbahnen verkehren nicht.

Lesen Sie auch

Streik beim Klinikum Dresden: Werde ich behandelt?

Verdi rechnet damit, dass es am Mittwoch zu Einschränkungen bei geplanten OPs kommen wird. Auch der Stationsbetrieb wird nur eingeschränkt möglich sein. Die Notfallversorgung wird sichergestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arbeitet die Dresdner Stadtverwaltung an den Streiktagen?

Die Dresdner Stadtverwaltung wird nicht generell schließen, es ist aber mit Einschränkungen zu rechnen. „Welche Bereiche in welchem Ausmaß betroffen sein werden und was das für Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger haben wird, ist nicht absehbar“, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung. Denn die Beschäftigen, die am Streik teilnehmen, sind nicht verpflichtet, sich vorher in irgendeiner Weise abzumelden.