Streik in Dresden: Was fährt heute eigentlich?

falls Sie heute von A nach B müssen - egal ob in der Stadt, in der Region oder bundesweit - und kein eigenes Fahrzeug oder Fahrrad besitzen, wird es schwierig. Der beispiellose Großstreik im Verkehrssektor trifft auch Dresden. Der Verkehr auf der Schiene steht komplett still, Flixtrain ausgenommen. Es fahren nur wenige Busse und das zum Teil unregelmäßig und unplanbar. Wie also fahren? Die Möglichkeiten haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Ein Mann geht im Dresdner Hauptbahnhof über einen leeren Bahnsteig. Die Deutsche Bahn stellt am Montag den kompletten Fernverkehr ein. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Was sagen die Verantwortlichen und wie stellen sich die Dresdner auf den Streik ein? Seit 6 Uhr halten wir Sie auch im Liveticker über das Verkehrsgeschehen in Dresden auf dem Laufenden.

Die Reaktionen auf diesen Mega-Streik könnten dabei unterschiedlicher nicht sein. Während die Arbeitgeberseite kritisiert und von Unverhältnismäßigkeit spricht, sind die Bürger, auf deren Rücken der Tarifstreit ausgetragen wird, nachsichtiger. Rund 55 Prozent der Befragten halten den gemeinsamen Arbeitskampf der Gewerkschaften Verdi und EVG einer dpa-Umfrage zufolge für „eher“ oder „voll und ganz“ gerechtfertigt.

Es nervt einfach. Niederlagen sind immer scheiße, aber so tut es besonders weh. Ahmet Arslan SGD-Toptorjäger zur Niederlage gegen den Drittletzten der Tabelle Bayreuth

Chef Guram Dobrindt präsentiert veganen Flammkuchen mit roter Bete und Birnen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Gut gebrüllt, „Löwe“: So schmeckt‘s in der neuen Kult-Tagesbar an der Hauptstraße

Schon zu DDR-Zeiten war die Tagesbar „Löwe“ an der Hauptstraße Kult. Nun gibt es einen neuen Betreiber und es war Zeit für einen Test. Jetzt lesen

Gewerkschaftler halten Transparente vor und halten Fahnen hoch. © Quelle: IMAGO/Willi Schewski

„Der gesellschaftliche Friede wird sicher nicht durch einen Tag Warnstreik bedroht“

Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben einen weitreichenden Warnstreik ausgerufen, sie fordern 10,5 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte. Führt der große Streiktag zu Unmut in der Bevölkerung? Historiker Dietmar Süß erklärt im Interview, wie die Deutschen dazu stehen – und warum ein Streik nicht nur den Streikenden nützt. Jetzt lesen

18 Uhr: Lesung „Kriegszeiten“ im Militärhistorischen Museum Dresden - Kampfeinsatz statt Friedensmission: Die Entscheidung, nach dem Terrorangriff auf das World Trade Center deutsche Soldaten nach Afghanistan zu senden, prägt die Bundeswehr bis heute. In seinem Reportagecomic „Kriegszeiten“ erzählt David Schraven von der damaligen Kriegsrealität. Heute findet eine szenische Lesung des Comics mit Ensemblemitgliedern des Staatsschauspiels und anschließendem Autorengespräch im Militärhistorischen Museum Dresden statt. Der Eintritt ist frei. Ort: Olbrichtplatz 2, 01099 Dresden

Star-Regisseur und Oscar-Preisträger Quentin Tarantino wird heute 60 Jahre alt. © Quelle: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Schwache Nerven sind bei Quentin Tarantino fehl am Platz - in seinen Filmen spritzt das Kunstblut für gewöhnlich gleich literweise. Der Schockmoment: ein dauerhafter. Vor allem aber bestechen seine Werke seit mehr als drei Jahrzehnten mit brillanten Dialogen, lakonischem Witz und Starbesetzung. Bei Tarantino gibt sich das Who-is-Who aus Hollywood die Klinke in die Hand. So dürfte auch die Gratulantenliste zu seinem Geburtstag eine hochkarätige sein. Heute wird der amerikanische Kultregisseur 60 Jahre alt.

Was machen die Galeria Babys von 2001 in Leipzig heute? Helene Cluny Wawerka (21) berichtet. © Quelle: André Kempner

... Kinder, die für eine PR-Aktion nach einem Kaufhaus benannt wurden

Galeria Kaufhof eröffnete am 20. September 2001 seine Filiale in Leipzig. Alle Leipzigerinnen, die an diesem Tag Mutter wurden, erhielten einen Gutschein. Wer sein Kind dann auch noch nach dem Kaufhaus benannte, konnte richtig Geld kassieren und sich einen Ausbildungsplatz reservieren. Jetzt lesen

