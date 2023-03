﻿Bundesweiter Warnstreik: Wie sich der Arbeitskampf auf Dresden auswirkt

Streikende DVB-Mitarbeiter am Betriebshof Trachenberge. Dort stehen sämtliche Bahnen und ein Großteil der Busse still.

Durch den bundesweiten Warnstreik am Montag im Verkehrssektor stehen in Dresden die Busse und Bahnen still. Auch am Flughafen Dresden und im Fernverkehr gibt es Ausfälle, doch ein Verkehrschaos blieb aus. An den Schulen ist die Lage entspannt.

