Dresdner Verkehrsbetriebe werden am Freitag bestreikt

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag zu Warnstreiks im ÖPNV auf. Auch Dresden ist betroffen, in welchem Ausmaß ist aber noch unklar.

Dresden. Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag Mitarbeiter und Auszubildende kommunaler Betriebe des öffentlichen Personennahverkehrs zum Streik aufgerufen – auch in Dresden.

Welche konkreten Auswirkungen der Streik auf die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben wird, ist bisher nicht genau abzusehen. DVB-Sprecher Falk Lösch geht davon aus, dass das Unternehmen bestreikt wird – wodurch am Freitag ganztags viele Fahrgäste von Bus und Bahn auf der Strecke bleiben könnten.

Nicht alle Dresdner Linien werden von den DVB betrieben

Allerdings sind in Dresden nicht alle Fahrer direkt bei den DVB angestellt. Einige Buslinien werden von Taeter Tours oder der Dresdner Verkehrsservicegesellschaft (DVS) betrieben. Diese könnten bei einem Streik weniger betroffen sein.

In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen.

Gleichzeitig wird es am Freitag auch Aktionen von Fridays for Future zugunsten der Verkehrswende geben. „Wir wollen den globalen Klimastreiktag mit den 200 Aktionen von Fridays for Future kombinieren mit Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr“, sagte die stellvertretende Verdi-Chefin Christine Behle. „Eine Verkehrswende wird nicht möglich sein, ohne dass in die Beschäftigten ebenfalls investiert wird.“ Die Demonstration ist um 13.30 Uhr vor der Frauenkirche geplant, gerechnet wird laut Veranstaltern mit rund 3000 Teilnehmern.

Weitere Infos: swos.verdi.de/streik