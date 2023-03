﻿Streik bei den DVB am Mittwoch in Dresden: Auf was sich Fahrgäste einstellen müssen

Die Dresdner Verkehrsbetriebe werden an diesem Mittwoch erneut bestreikt. Was das für Fahrgäste bedeutet, welche ÖPNV-Angebote trotzdem fahren und welche weiteren Alternativen es gibt.

Dresden. Nach dem Streik am vergangenem Freitag hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Mittwoch erneut zum Ausstand aufgerufen. Die DNN beantworten wichtige Fragen und erklären, auf was sich die Dresdner einstellen müssen.

Wann beginnt der Streik?

Verdi hat die Mitarbeiter diesmal erst ab 8 Uhr zur Niederlegung der Arbeit aufgerufen. Ein Zugeständnis, damit am Morgen die Schüler zum Unterricht gelangen oder Beschäftigte nach ihrer Nachtschicht nach Hause kommen. Die Verkehrsbetriebe weisen jedoch darauf hin, dass es bereits vor 8 Uhr zu Ausfällen kommen kann. Denn die Mitarbeiter können die Straßenbahnen und Busse nicht Punkt 8 Uhr einfach stehen lassen, sondern müssen diese zuvor in die Depots fahren.

Wie lange dauert der Streik?

Der Streik ist erneut ganztägig und wird voraussichtlich bis Donnerstag 3.30 Uhr dauern. Im Anschluss rollen Bahnen und Busse wieder wie gewohnt – wenngleich gerade zu Beginn noch kleinere Einschränkungen möglich sind.

Welche Linien sind betroffen?

Der Streik betrifft sämtliche Straßenbahnlinien. Auch ein Großteil des Busverkehrs ist betroffen. Allerdings wird nicht das gesamte Angebot direkt von den Verkehrsbetrieben, sondern teils durch Tochter- und Partnerunternehmen gefahren. Das betrifft ein Fünftel des Angebots. Deren Mitarbeiter sind nicht zum Streik aufgerufen und sind wie bereits am vergangenen Freitag trotz Streiks im Einsatz.

Einige (vor allem kleinere) Buslinien werden komplett durch die Partner abgedeckt, andere zum Teil. So waren am Freitag auf den vielgenutzten Linien wie der 61 oder 68 vereinzelt Busse im Einsatz. Ein verlässlicher Takt resultiert daraus jedoch nicht. Auch die Fähren werden voraussichtlich wieder übersetzen – weil deren Mitar­beiter ebenso bei einem Tochterun­ternehmen unter Vertrag stehen.

Was rollt im ÖPNV weiterhin?

Neben den Bussen, deren Fahrer nicht bei den DVB angestellt sind, werden wie gewohnt auch die Busse regionaler Verkehrsunternehmen fahren, die zentrale Haltestellen in der Stadt mit Zielen im Umland verknüpfen. Auch S-Bahnen und Regionalzüge werden nicht bestreikt und sind im Einsatz. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) empfiehlt die Fahrplanauskunft auf seiner Internetseite. Dort lassen sich unter „Erweiterte Optionen“ Straßenbahnen und Stadtbusse abwählen und der Radius hinsichtlich möglicher Haltestellen einstellen – und so gegebenenfalls Alternativen finden.

Gibt es weitere Alternativen?

Nicht vom Streik betroffen sind zudem die vor allem den Stammkunden der DVB bekannten Zusatzangebote wie der Fahrradverleih Mobi-Bike oder Carsharing. Tatsäch­lich waren am Freitag deutlich mehr Fahrräder in Dresden unterwegs – was sich auch bei den Buchungen bei Mobi-Bike zeigte. Mit im Schnitt 4500 Ausleihen täglich gehört Mobi-Bike in Dresden deutschlandweit zu den bestgenutzten Fahrradleihsystemen. Am vergangenen Freitag waren es 9500 Ausleihen – bisheriger Rekord. Ausgelastet war das System laut DVB damit aber nicht. Stammkunden der Verkehrsbetriebe können mit ihrer Abo-Monatskarte Mobi-Bike eine halbe Stunde gratis nutzen, Vergünstigen gibt es zudem auch beim Carsharing.

Sind die Servicepunkte offen?

Das Kundenzentrum der DVB am Postplatz und die weiteren Servicepunkte bleiben an diesem Mittwoch geschlossen. Auch die DVB-Hotline wird während des Streiks nicht erreichbar sein.

Für nur einen Euro in den Zoo Wegen des ebenfalls für diesen Mittwoch angekündigten Warnstreiks in Kindertageseinrichtungen lädt der Zoo alle Kinder, die nicht in ihrer Einrichtung betreut werden können, zu einem ermäßigten Besuch ein. Alle Kinder zahlen daher an diesem Mittwoch einen Eintritt in Höhe von nur einem Euro.

