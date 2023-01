﻿Streik am BER: Zwei zusätzliche Flüge ab Dresden

Am Flughafen Berlin-Brandenburg wird gestreikt. Deshalb heben in Dresden heute zwei zusätzliche Maschinen nach Teneriffa ab.

Am BER fliegt am Mittwoch garnichts, daher starten zwei Zusatzflüge ab Dresden (Symbolbild).

Dresden. Wegen des Streiks am Flughafen Berlin-Brandenburg starten am Mittwoch in Dresden zwei zusätzliche Maschinen nach Teneriffa. Ein Sprecher des Flughafens sagte auf Anfrage, eine Maschine der Eurowings und eine von Sundair würden zusätzlich abgefertigt.

Sie sollten eigentlich in Berlin starten. Ver.di hat Beschäftigte der Flughafengesellschaft, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste in Berlin zum Streik aufgerufen.

Es geht um bessere Entlohnung. Am Flughafen BER sind für Mittwoch alle ankommenden und alle abfliegenden Maschinen gestrichen.

Von Lars Müller