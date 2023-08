Vor zehn Jahren hat die Stadt die marode Betonfabrik an der Strehlener Straße abreißen lassen. Um Fördermittel zu erhalten, durfte die Fläche zehn Jahre lang nicht bebaut werden. Diese Frist läuft nun ab.

Dresden. Fast drei Fußballfelder ist die Fläche groß und praktisch nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. Vor rund zehn Jahren hatte die Stadt die marode Betonfabrik an der Strehlener Straße in Südvorstadt abreißen lassen, auf dem Areal zwischen den Bahngleisen in Richtung Pirna und dem Finanzamt buchstäblich Tabula rasa gemacht. Seither hat sich dort nicht mehr viel getan – und viele fragen sich, was aus der unschön anzusehenden riesigen Brache einmal werden soll.