﻿Dresden kommt bei der Straßenwerbung im Digitalzeitalter an

Dresden. Dresden reduziert die Werbeträger im öffentlichen Raum und verdient noch Geld damit. Was nach einem Widerspruch klingt, ist das Ergebnis der Digitalisierung. Früher hing ein großformatiges Poster hinter Glas, einmal in der Woche wurde das Motiv gewechselt. Jetzt flimmern Informationen und Werbung auf einem Bildschirm. Bis zu 4000 Motive pro Jahr sind damit möglich. Der Außenwerber Wall wird in Dresden 35 digitale Stadtinformationsanlagen mit 70 Bildschirmen in Betrieb nehmen. Die ersten vier auf der Prager Straße laufen seit Donnerstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

60 Prozent Standorte weniger

Bisher hat Wall 100 freistehende Werbetafeln und 800 an Haltestellen betrieben. Hinzu kommen 150 Werbeträger eines Mitwerbers, die mit der Neuvergabe der Stadtwerberechte im vergangenen Jahr wegfallen. Künftig, so Wall-Geschäftsführer Patrick Möller, wird es 150 freistehende Anlagen und 300 an Haltestellen geben. „Wir reduzieren unsere Standorte um knapp 60 Prozent und konzentrieren uns auf Standorte mit viel Publikumsverkehr.“ So würden die Werbestandorte auf der Prager Straße von 13 auf acht verringert.

Gut für Stadtbild und Stadtkasse

„Mit Blick auf das Stadtbild war es unser Ziel, die Anzahl der Werbeträger zu reduzieren“, erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Die Neuvergabe der Werbekonzessionen rechne sich für die Stadt: Mit den Altverträgen beliefen sich die Einnahmen auf rund 800 000 Euro, jetzt kämen 2,5 Millionen Euro pro Jahr in die Stadtkasse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Modernes Informationsmedium, das viele Menschen schnell erreicht

Neben dem finanziellen Ertrag kann die Stadt auf den Bildschirmen kostenfrei eigene Inhalte veröffentlichen – Ankündigungen wie den Tag des offenen Rathauses am 17. Juni, Spielpläne kultureller Einrichtungen und Warnmeldungen in Krisensituationen. „Dresden erhält ein modernes Informationsmedium, das an hoch frequentierten Standorten in der Innenstadt viele Menschen schnell erreicht“, so Möller.

Speziell für Dresden entwickelte Kampagne

Die 75-Zoll-Bildschirme in Ultra-HD-Auflösung passen sich den Lichtverhältnissen an und werden mit Ökostrom betrieben. Die Geräte werden von der Dresdner Wall-Niederlassung gereinigt und gewartet, in der 20 fest angestellte Beschäftigte arbeiten. In der ersten digitalen Woche präsentiert Wall ein speziell für Dresden entwickeltes Kampagnenmotiv mit dem Slogan „Nu gugge ma Dresden – jetzt digital“.