Straßenschild verdreht: Zusammenstoß auf Dresdner Kreuzung

Erster Auftritt in Dresden Erster Auftritt in Dresden

Am Freitag spielt Ralf Schmidt, besser bekannt als IC Falkenberg, zum ersten Mal in seiner langen Karriere in der sächsischen Landeshauptstadt. Mit dabei ist seine Band und die Platte „Staub“.