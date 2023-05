Straßensanierung in Blasewitz – Viele Verkehrseinschränkungen bis März 2024

Dresden. Seit Montag saniert das Straßen- und Tiefbauamt Dresden die Blasewitzer Straße und die Loschwitzer Straße zwischen Fetscherstraße und Berggartenstraße auf 1725 Meter Länge. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Anfang März 2024 dauern und erfordern verschiedene Umleitungen sowie Verkehrseinschränkungen. Diese variieren je nach Bauphase.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So müssen Autofahrer jetzt fahren

Autofahrerinnen und -fahrer, die stadteinwärts wollen, müssen künftig ab Schillerplatz über Vogesenweg, Goetheallee, Pfotenhauerstraße und Fetscherstraße ausweichen. In der zweiten Etappe der Arbeiten führt die Umleitung dann über Schillerplatz, Hüblerstraße, Bergmannstraße, Wehlener Straße und Schandauer Straße bis zum Fetscherplatz. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird an der Baustelle vorbeigeführt. Da an der Kreuzung Augsburger Straße Gleise ausgewechselt werden, müssen Autos den Umweg über die Mildred-Scheel- und die Fiedlerstraße nehmen.

Viele Veränderungen für die Straßenbahnen

Auch der ÖPNV ist von den Baumaßnahmen betroffen. So verkehrt die Linie 6, von Wölfnitz kommend, nur noch bis zur Blasewitzer Straße/Fetscherstraße und fährt von dort als Linie 12 weiter über den Fetscherplatz nach Leutewitz. Zwischen Strießen und Niedersedlitz ersetzt die planmäßig von der Messe kommende Linie 10 die 6 und fährt verlängert über Tolkewitz und Leuben nach Niedersedlitz. Von Leutewitz verkehrt die Linie 12 auf ihrem Standardweg bis zur Blasewitzer Straße/Fetscherstraße und dann weiter als Linie 6 nach Wölfnitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wers ins Klinikum will, steigt künfitg am „Tatzberg“ aus

In Richtung Kaditz fahren die Busse der Linie 64 weiterhin durch das Universitätsklinikum, allerdings mit einer kleinen Umleitung über Fetscherstraße und Fiedlerstraße. In Richtung Reick verläuft die Strecke ab Waldschlösschenbrücke direkt über die Fetscherstraße. Wer ins Uniklinikum möchte, steigt am besten an der Station „Tatzberg“ aus. Die Umleitung für die Buslinie 64 endet am Donnerstag, 25. Mai, 4.15 Uhr. Die Straßenbahnlinien 6 und 12 müssen bis voraussichtlich zum 21. Juni 2023 in beiden Richtungen eine andere Strecke fahren. Danach rollen sie bis Oktober 2023 in Richtung Tolkewitz wieder über Loschwitzer Straße und Schillerplatz. Anschließend wird bis Ende Februar 2024 gewechselt und nur die Wagen in Richtung Innenstadt fahren über Schillerplatz und Loschwitzer Straße.

3,5 Millionen Euro für Sanierung

Die Arbeiten bestehen hauptsächlich aus der Erneuerung von Gleisanlagen und der Sanierung von Fahrbahndecken. Die DVB wechseln bis Ende Juni die Gleisanlagen in Teilabschnitten aus. Außerdem sollen auf den sanierten Straßen Fahrradmarkierungen und Schutzstreifen angebracht werden. Des Weiteren saniert die Firma Eurovia Verkehrsbau GmbH Gehwege und Anlagen der Stadtentwässerung. Insgesamt kosten die Maßnahmen 3,5 Millionen Euro, von denen die Stadt 2,5 Millionen Euro trägt.