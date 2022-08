Die Arbeiten am Straßenbahngleis der Prohliser Allee werden am Wochenende beendet. Ab Montag fahren die Straßenbahnlinien 1, 9 und 13 deshalb wieder planmäßig nach Prohlis.

Dresden. Ab Montag fahren die Straßenbahnen der Linien 1, 9 und 13 wieder bis nach Prohlis. Die Bauarbeiten am Straßenbahngleis auf der Prohliser Allee werden am Wochenende pünktlich beendet, heißt es in einer Mitteilung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Trasse soll ab 29. August ab 3.30 Uhr wieder für den Bahnbetrieb frei sein, der Ersatzverkehr mit den Bussen zwischen Reick und dem Endpunkt in Prohlis entfällt damit.

Weitere Restbauarbeiten nötig

Im Anschluss finden noch Restarbeiten am neuen Rasengleis statt, diese haben aber keine Auswirkungen auf den Linienverkehr, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Grund für die Umleitungen für die Straßenbahn waren seit dem 1. August laufende Bauarbeiten an der Gleistrasse Prohliser Allee.

Zwischen den Stationen Albert-Wolf-Platz und Jacob-Winter-Platz wurden auf ei­ner Länge von insgesamt 960 Meter neue Schienen verlegt, die alten lagen seit 1981 auf der Bahntrasse. Sie waren nach Jahren hoher Beanspruchung verschlissen und mussten getauscht werden.

Kosten von 500­ 000 Euro

Durch die besondere Bauform mit Schwellen auf eigener Trassierung und zahlreichen Dehnungsfugen konnten diese – anders als bei den ebenfalls gerade im Bau befindlichen Gleisen auf der Antonstraße – auch bei hohen Temperaturen verlegt werden, erklärt Falk Lösch.

Gleichzeitig mit dem Schienentausch prüften die Gleisbauer alle Befestigungen an den Schwellen. Zum Abschluss wurde eine neue Raseneindeckung für den Lärmschutz im dicht besiedelten Wohngebiet aufgelegt. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf rund 500 000 Euro und werden aus dem Budget der DVB für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur finanziert.

Von as