﻿Rollendes Kulturgut: DVB-Buch über die Geschichte der Dresdner Straßenbahn

Um die Geschichte und Gegenwart der Straßenbahn in Dresden geht es in dem Buch „Menschen. Motoren. Mobilität“, das die DVB herausgegeben haben. Es erzählt von den Anfängen der Straßenbahn im Ersten Weltkrieg über die Entwicklung der legendären „Hecht“-Wagen bis zu Provisorien in der DDR.

Dresden. “Liebe, kleine Schaffnerin, / gern bleib’ ich im Wagen drin / Und ich küsse dann sehr galant / Deine kleine entzückende, kleine berückende, fahrkartenzwickende Hand“, reimte 1942, also in feldgrauer Vor-#MeToo-Zeit, Ernst Meder; der Komponist Hans Lang steuerte dann noch eine Melodie bei und fertig war der Schellack-„Schunkelwalzer“, der von Wien aus seinen Siegeszug antrat und immer wieder neu geträllert wurde, darunter auch vom großen Manfred Krug. Heute sind Schaffnerinnen, die Mann in einer Straßenbahn anhimmeln, wenn nicht sogar angraben könnte, verschwunden, ebenso der Schaffner, der anfangs nicht minder wichtig war wie der Fahrer einer Straßenbahn.

Die Dresdner Straßenbahnen im Ersten Weltkrieg

In Dresden wie fast überall im Deutschland tauchten Frauen in Schaffnerinnenuniform das erste Mal nach 1914 auf, was dem blanken Mangel an Männern geschuldet war, denn die hielten an den zahlreichen Fronten des Ersten Weltkrieges ihre Haut hin. Es waren also auch Frauen, die den Betrieb aufrechterhielten, kaum noch statt fanden allerdings (schlicht mangels qualifizierter Arbeitskräfte) Straßenbauarbeiten oder gar der Ausbau des Schienennetzes. Weil in der Stadt Pferde und Kraftwagen fehlten, musste die Straßenbahn auch Gütertransporte übernehmen. Bei Oberleitungsarbeiten wurde Kupfer durch deutlich weniger geeignetes Eisen ersetzt, wie in dem Buch „Menschen. Motoren. Mobilität.“ u. a. festgehalten wird, das die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) nun anlässlich eines besonderen Jubiläums herausgibt: 150 Jahre ist es her, dass am 26. September 1872 die „Continental-Pferde-Eisenbahnaktiengesellschaft“ die erste Pferdestraßenbahn Dresdens von Blasewitz zum Pirnaischen Platz in Betrieb nahm.

Zwischen den Anfängen der Dresdner Straßenbahnen und dem jetzigen Stand liegen rund 100 Jahre technischen Fortschritts. © Quelle: „Menschen. Motoren. Mobilität.“

Mit dem Pferdebahnhof Blasewitz, der an der Tolkewitzer Straße in Gruna lag, entstand zugleich der erste Straßenbahnhof seiner Art in Dresden. Noch im selben Jahr wurde ein zweiter Streckenabschnitt vom Pirnaischen Platz zum Böhmischen Bahnhof (heute Hauptbahnhof) in Betrieb genommen, im März 1873 ein dritter mit dem Endpunkt in Plauen. Diese Strecken bildeten die Keimzelle für ein umfangreiches Netz von heute über 130 Kilometern Länge, wo man bei intensiver Nutzung schon mal Sätze wie „Ich mag gemischte WGs, weil es immer einen Mitbewohner gibt, der sich in mich verliebt und meinen Putzdienst übernimmt“ zu hören bekommt.

„Menschen. Motoren. Mobilität“: Eine Laudatio auf den Straßenbahnverkehr

Eingeladen wird, wie im Vorwort zu lesen ist, „zu einer Reise durch die Geschichte des Engagements und der Leidenschaft von Menschen und Moderne“, wobei wie in anderen Städten der öffentliche Nahverkehr von Anfang an kein Anhängsel einer Entwicklung war und ist, „sondern Innovator, Evolutions- und Kompetenztreiber für die Anwendung neuer Technologien und für die Ausbildung eines immer wieder neuen Denkens der Mobilität“. Chronologisch wird in dieser auf eine Art Laudatio hinauslaufenden Festschrift über ein auf Schienen rollendes Kulturgut der Weg vom Hufschmied zum Softwareingenieur, der Ampeln mit Bordrechnern kommunizieren lässt, beleuchtet – es wird so deutlich sichtbar, dass Mobilität immer das A und O war, dass aber auch der Straßenbahnverkehr seine Metamorphosen erlebte und sich unter dem Druck der technischen Innovationen und der wachsenden Ansprüche verändern musste.

Dresdner Verkehrsbetriebe AG (Hg.): Menschen. Motoren. Mobilität. 150 Jahre Straßenbahn in Dresden. Sandstein Verlag, 200 Seiten, 24 Euro, ISBN: 978-3-95498-701-6 © Quelle: Pr

Kurzzeitig gab es zwei Unternehmen, die das Straßenbahngeschäft betrieben: Die englische „Tramway Company of Germany Limited“ zum einen und die 1889 die „Deutsche Straßenbahngesellschaft“ mit Kapitalgebern aus Dresden zum anderen. Die Wagen der „englischen“ Gesellschaft erhielten einen gelben Anstrich, die Wagen der deutschen Konkurrenz einen roten, beide Unternehmen wetteiferten um neue Streckgebiete und brachten eine neue Dynamik in den Wettbewerb und bei aller Rivalität schufen sie ein beachtliches Netz von 17 Linien mit einer Gesamtschienenlänge von fast 90 Kilometern. Allein bei der deutschen Straßenbahngesellschaft waren 368 Beschäftigte fest angestellt, davon 243 im Fahrdienst.

Nun mag Köln sein „Funkenmariechen“ haben, jedenfalls in närrischen Zeiten zwischen dem 11.11. und dem darauffolgenden Aschermittwoch, aber in Dresden sprach man einst vom „Funkenkutscher“ – so nannte man die Fahrer, die damals noch bei Wind und Wetter auf dem noch nicht verglasten Triebwagen Dienst verrichteten. Einzig ein dichter Schafsfellmantel bot dem Funkenkutscher etwas Wärme und Schutz auf der vorderen Plattform, wobei er für diesen Mantel eine Kaution in der beachtlichen Höhe von 100 Mark hinterlegen musste. Erst ab 1906 wurden die Plattformen der Fahrer verglast.

Liniennetz wurde ausgebaut

Waren es zu Spitzenzeiten 379 Pferde, die für die nötige Zugkraft bei der „roten Linie“ sorgten, wurden bald neue Antriebsformen ausprobiert. Nach kurzen (!) Experimenten mit Gas und Dampf landete man schließlich bei der Elektrizität, die von „Unterwerken“ erzeugt wurde. Ab 1895 wurde der gesamte Straßenbahnstrom aus dem zentralen Kraftwerk Mitte, dem sogenannten Lichtwerk zwischen Wettiner Platz und Könneritzstraße, geliefert, ab 1900 entstanden in etlichen Stadtteilen sowie auch in Radebeul und Freital „neue Kraftstationen“, wie die Unterwerke auch genannt wurden.

Ganz wichtiges Datum: 1906 gelang es der Stadt Dresden nach zähen Verhandlungen die beiden Straßenbahngesellschaften und ihre gesamten Betriebsmittel den beiden Aktiengesellschaften für rund 46 Millionen Mark abzukaufen, wofür die Stadt sogar eine Schuldenanleihe von 40 Millionen Euro aufnahm. So sehr Konkurrenz das Geschäft belebt und in der Regel außer bei Absprachen Preise billiger macht, die Stadt wollte den Personennahverkehr von kommunaler Hand koordiniert wissen, schon der Planung der Verkehrswege wegen. Mit der Vereinigung der beiden Straßenbahngesellschaften traten – diese Info zur Freude aller Zahlenfetischisten – insgesamt 2260 Straßenbahnangehörige in den städtischen Dienst, darunter 686 Wagenführer, 871 Schaffner und 587 Arbeitskräfte der technischen Abteilungen. Was den Fuhrpark angeht, übernahm man 499 Straßenbahntriebwagen und 301 Straßenbahnbeiwagen, darunter 54 offene Wagen sowie 42 Wagen für den Gütertransport.

Zwei Jahre später, also anno 1908, wurden die Dresdner per öffentlicher Bekanntmachung dazu aufgefordert, Verbesserungsvorschläge einzureichen, was etwa den Ausbau des Straßenbahnnetzes oder auch die Tarifzonengestaltung anging. Am 1. Oktober 1909 trat eine Reform in Kraft – „Sie optimiert das Liniennetz (das nun 18 Linien aufweist), angepasst an die Bedürfnisse der Bevölkerung, und macht die Tarife transparenter“, wird in der profunden Festschrift versichert, die nicht zuletzt dank vieler Fotos und einer innovativ-pfiffigen Layout-Gestaltung auch optisch viel her macht.

Fehlende Ersatzteile und mangelhafte Modelle in der DDR

Die Fülle an Informationen kann sich sehen lassen. Sehr hübsch, weil von unfreiwilliger Komik, ist etwa der dezente Hinweis im Exkurs über „Die Tatras“, dass Dresden vom Bruderstaat CSSR zwar 2018 die Tatrabahnen geliefert bekam (von der Bevölkerung als „Dubceks letzte Rache“ bespöttelt), aufgrund der Außenhandelsbilanz der DDR allerdings keine Ersatzteile. Perspektivisch in der Tat eine „kritische Situation“, durchaus nicht nur für den VEB Verkehrsbetriebe. Also wies Dresdens Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer die Betriebe der Bezirkshauptstadt Dresden an, entgegen ihrer eigentlichen Produktionslinie Ersatzteile selbst herzustellen, wenn sie möchten, dass ihre Beschäftigten pünktlich zur Arbeit kommen. Wirtschaftlich wahrlich wie so vieles in der DDR ein Unding, aber immerhin war so für den Nachschub von Ersatzteilen gesorgt.

Kurz nach der Wende war der Zustand vieler Gleise und Fahrbahnen wie hier auf der Hoyerswerdaer Straße ausgesprochen schlecht. © Quelle: „Menschen. Motoren. Mobilität.“

Letztlich waren die Tatras trotz aller Mankos (zu energiehungrig oder auch zu hohes Gewicht, was den Schienenverschleiß erhöhte) ein Segen für das steigende Mobilitätsbedürfnis in Dresden. Bis dato stammten gut 70 Prozent der Straßenbahnen aus der Zeit zwischen 1909 und 1938, mit den Produkten des tschechischen Straßenbahnspezialisten CKD Tatra zog die neue Zeit an. Noch kürzer war das Kapitel, das der O-Bus zu DDR-Zeiten schrieb, er blieb letztlich ebenso Episode wie auch der Ikarus-Bus, von dem man 2001 endgültig Abschied nahm und der vielleicht aber auch nur mangels Alternativen ein von den Dresdnern „geliebtes Busmodell“ war.

Kritik am Buch: Kleine historische Ungenauigkeiten

Hier und da hakt es leider im Bauch allerdings bei Kleinigkeiten. So wird vermerkt, dass die zwölf Sitz- und acht Stehplätze aufweisenden Kraftomnibusse, die man 1914 als Ergänzung und nicht als Konkurrenz anschaffte, in den sächsischen Farben grün-weiß gestrichen waren. Nun sind die Landesfarben aber – die Gesetze der Heraldik sind klar definiert – nun mal Weiß (oben) und Grün (unten). Die Weltwirtschaftskrise kann nicht bereits ab 1928 auf die Stimmung gedrückt und für finanzielle Einbrüche im Fahrgeschäft der neuen Dresdner Straßenbahn AG gesorgt haben, denn Europa erlebte seinen „Schwarzen Freitag“, der eigentlich ein Donnerstag war, erst am 24. Oktober 1929.

Der legendäre Hechtwagen – links im Bild sein Erfinder Alfred Bockenmühl. © Quelle: „Menschen. Motoren. Mobilität“

Im Kontext mit der NS-Diktatur wird wiederum geschrieben, dass die Nationalsozialisten nach der Machtübernahme 1933 „vom wirtschaftlichen Aufschwung der frühen 1930er Jahre“ profitiert und dies als ihren Erfolg verkauft hätten. Tja, also welcher wirtschaftliche Aufschwung könnte gemeint sein bei fast sechs Millionen Arbeitslosen noch 1932? Ebenfalls nicht überzeugend auch die Ausführung, dass der Ingenieur und langjährige Direktor der Dresdner Straßenbahn AG Alfred Bockemühl, der die Entwicklung der berühmten Hechtwagen(-Serie) maßgeblich mit vorantrieb, „in einer Zeit immer stärkeren Verkehrsaufkommens“ mit der Straßenbahn „eine echte Alternative zum Automobil“ bieten wollte. Da wüsste man echt gern, wie hoch die Automobildichte in Dresden 1930 gewesen sein mag.

Der Postplatz im Dezember 1945. Zwischen den Trümmern herrscht Trubel, die Straßenbahn war die wichtigste Beförderungsmöglichkeit damals. © Quelle: „Menschen. Motoren. Mobilität.“

Es ist dem DVB-Redaktionsteam wiederum hoch anzurechnen, dass dunkle Flecken in der Historie nicht unter den berühmten Teppich gekehrt werden, etwa was Beschäftigung von Zwangsarbeitern und sonstige Verstrickungen ins NS-Regime angeht.

Ausblick in eine strahlende Zukunft und Rückblick aufs 9-Euro-Ticket

Vor allem der letzte Abschnitt, in dem Zukunftsvisionen beschworen werden, ist das reinste Wunschkonzert. Nun spricht nichts gegen Visionen, auch wenn der Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt einst Leuten mit Visionen einen Arztbesuch empfahl, aber manchmal fühlt man sich an die eierlegende Wollmilchsau erinnert, wenn im gegen Ende zu unter der Überschrift „Die Zukunft. Freie Fahrt in neuen Welten“ u.a. die Mobilitätswende beschworen, immerhin aber zumindest ein bisschen eingeräumt wird, dass diese „ein ganz neues, vernetztes Denken erfordert“.

Im Kontext mit dem 9-Euro-Ticket wird dem Leser in schönster PR-Manier dem Leser beschieden: „Doch der kurze Vorlauf der Aktion von nur sieben Wochen hat gezeigt, wie flexibel und effizient die DVD auf Veränderungen reagieren können. Die klaren Gewinner des 9-Euro-Tickets: das Klima und die Menschen der Stadt.“ Ja, das Super-Schnäppchenangebot des rot-grün-gelben Bundes-Reisebüros in Berlin machte die Republik im Wortsinne für jeden erfahrbar, allen Warnungen zum Trotz, dass damit der ÖPNV verramscht werden würde. Aber gut, bereits im ersten Monat der Aktion verkauften die DVB über 100000 Mal das 9-Euro-Ticket, da ließen sich die Dresdner wie all die anderen Deutschen mit ihrer auch an All-You-Can-Eat-Buffets immer wieder zu beobachtenden Mitnahmementalität nicht lange bitten, ich auch nicht, um das an dieser Stelle frank und frei einzuräumen.

PS: Zum achten Mal in Folge haben sich die DVB den Spitzenplatz in Sachen Kundenzufriedenheit gesichert, dieses Jahr teilen sie sich den obersten Platz auf dem Siegertreppchen laut dem Ergebnis einer Umfrage unter Fahrgästen von insgesamt 41 Verkehrsunternehmen allerdings mit den Berufskollegen aus Rostock.

