﻿Straßenbahn übersehen: Auto kollidiert mit Tram

An der St. Petersburger Straße sind am Montag eine Straßenbahn der Linie 9 und ein Pkw zusammengestoßen. Mehrere Tram-Linien mussten anschließend Umleitung fahren.

Dresden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind auf der St. Petersburger Straße eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Ersten Angaben zufolge hatte an der Ausfahrt des Hotels „Pullman“ der Fahrer eines Renault Megane gegen 17.15 Uhr vermutlich die Ampel übersehen und kollidierte mit einer Tram der Linie 9. Auto- und Straßenbahnfahrer und die Insassen der Bahn blieben unverletzt, doch am Renault entstand vermutlich Totalschaden. Die Gleise in Richtung Hauptbahnhof waren gesperrt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten die Linien 3, 7, 8, 9 und 11 umleiten. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.