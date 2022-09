﻿Dresden-Leuben: Kleintransporter kollidiert mit Straßenbahn

Am Dienstag kam es in Dresden-Leuben zu einem Verkehrsunfall. Am Morgen stieß eine Straßenbahn mit einem Kleintransporter zusammen, wobei eine Person verletzt wurde.

