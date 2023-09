﻿Die kleine DVB-Fahrschule: Was bedeuten die Zeichen bei der Dresdner Straßenbahn?

Dresden. Ein weißes T auf blauem Grund, ein grünes Karo auf gelbem Feld – aufmerksamen Zeitgenossen dürften die vielen kleinen Schilder in der Oberleitung oder neben den Gleisen der Dresdner Straßenbahn nicht entgangen sein. Zwar gelten auch für Straßenbahnfahrer grundsätzlich die üblichen Verkehrszeichen und der Grundsatz, Ampel geht vor Schild. Damit es reibungslos rollt, braucht’s aber noch ein paar Zeichen extra. Was sie bedeuten, erklärt Oliver Hache, bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) zuständig für die Fahrerausbildung.

Die grüne Raute auf gelbem Grund: Freie Fahrt voraus!

Die Kenner der Straßenverkehrsordnung mögen bei der grünen Raute auf gelbem Grund Anleihen vom Hauptstraßenschild erkennen – und liegen damit richtig. Das Zeichen kommt vor allem dort zum Einsatz, wo die Straßenbahnen vom eigenen Gleiskörper auf oder über Fahrbahnen für Autos fahren. Sie signalisieren dem Straßenbahnfahrer, dass sie an dieser Stelle Vorfahrt haben.

Ähnlich wie das Hauptstraßenschild für Autos signalisiert die grüne Raute auf gelbem Untergrund den Bahnfahrern, dass sie Vorfahrt haben. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das rote Dreieck auf gelbem Grund: Obacht!

Auch die Bedeutung des roten Dreiecks sollten Autofahrer (eigentlich) kennen: Wie das Pendant aus der Straßenverkehrsordnung mahnt es die Straßenbahnfahrer beim Verlassen des separaten Gleiskörpers, den anderen Verkehrsteilnehmern hier die Vorfahrt zu gewähren.

Achtung, Vorfahrt gewähren – diese Zeichen gibt es auch in der Welt der Straßenbahnen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das weiße S auf blauem Grund: Hallo, da bin ich!

Vergleichsweise häufig flattern in der Oberleitung die blauen Schilder mit dem weißen S. Die zeigen Fahrern die Stelle, an der sie sich bei der Ampel an Kreuzungen anmelden können. Die Ampeln berücksichtigen dann in der Schaltung die Durchfahrt der Trams, die mitunter einfach länger benötigen, um eine Kreuzung zu queren. „Das Anmelden dient keinesfalls dazu, um sich das Vorrecht auf freie Fahrt zu sichern“, räumt Oliver Hache mit ei­nem gängigen Vorurteil auf. „Normalerweise melden sich die Straßenbahnen im Liniendienst au­to­matisch an“, erklärt der Fahrlehrer. Anders bei Dienstfahrten, oder bei Bahnen, die in Depots ein- oder dort ausrücken: Hier muss der Fahrer in den Bereichen mit dem S per Knopfdruck das Signal zur Ampel senden.

Das S-Symbol ist vergleichsweise häufig im Schienennetz der DVB vertreten. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das weiße W auf blauem Grund: Wie geht’s jetzt weiter?

W wie Weiche meint, dass in Kürze tatsächlich eine folgt. Hier müssen Straßenbahnfahrer proaktiv werden! Denn anders als beispielsweise in Berlin schalten die Weichen nicht automatisch anhand der Linienführung. Der Fahrer muss diese in Höhe des weißen W auf blauem Grund per Knopfdruck stellen. Ein Transponder sendet das Signal an die Weiche, die so gestellt wird. „Dabei ist die Strecke von dieser Stelle bis zur Weiche noch lang genug, dass die Bahn mit einer normalen Bremsung zum Stehen kommen könnte“, erklärt Oliver Hache. Das ist nötig, wenn die Weiche zuvor falsch gestellt wurde oder nicht funktioniert. Dann können die Fahrer aussteigen und die Weiche händisch stellen.

Sieht schon aus wie eine Weiche: Das weiße W auf blauem Hintergrund zeigt an, dass sich Bahnfahrer hier für eine Richtung entscheiden müssen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das weiße T auf blauem Grund: Bitte kurz abschalten!

Beim großen T sind die Bahnfahrer angehalten, mal eben abzuschalten. Nicht im Kopf, aber den Fahrstrom. Für Außenstehende ergibt der über die Schienen gespannte Fahrdraht eine durchgehende Leitung. Doch tatsächlich sind die Oberleitungen in viele einzelne Abschnitte unterteilt, in die jeweils Strom eingespeist wird. Dort wo zwei Abschnitte angrenzen, gibt es zwischen den Drähten die Trennschalter – kurz Trenner genannt –, was dem Fahrer durchs T signalisiert wird. „Hier müssen die Fahrer den Fahrstrom kurz abschalten, um den ’Trenner’ spannungsfrei zu passieren“, sagt Oliver Hache. Macht das der Fahrer nicht, gibt’s oft ei­nen grellen blauen Blitz – was auf Dauer der Leitung und dem Stromabnehmer schaden kann.

Handeln Bahnfahrer hier nicht richtig, gibt es buchstäblich ein kleines Donnerwetter. © Quelle: Dietrich Flechtner

Ein rotes und ein grünes X: Hier wird’s gleich richtig eng!

Gerade vor Kurven werden Bahnfahrer manchmal mit einem roten oder grünen X konfrontiert – was nichts anderes bedeutet, als dass auf dem folgenden Abschnitt zwei Bahnen nicht aneinander vorbei passen. Das sei etwa oft in Kurven der Fall, wo die Bahnen je nach Bauart derart ausschwenken, dass die entgegenkommende Bahn nicht mehr genug Platz hat. Wer das rote X sieht, muss bei Ge­genverkehr warten, das grüne X bedeutet Vorrang. Ein grün umrahmtes gelbes Schild hebt die Bereiche, wo es eng wird, wieder auf. Mit den Vorrang-Pfeilen gibt es ähnliche Schilder für Autofahrer.

Diese drei Zeichen treten stets gemeinsam auf. © Quelle: Dietrich Flechtner

Ein weißes X auf schwarzem Grund: Nichts gilt mehr!

Von Zeit zu Zeit wird über das eine oder andere Schild auch schon mal ein weißes X auf schwarzem Untergrund gepappt. Das macht die darunter eigentliche verborgene Anweisung ungültig. „Das ist wie mit den roten Klebestreifen, die über die normalen Verkehrsschilder geklebt werden“, erklärt Oliver Hache.

Das weiße X auf schwarzem Grund macht andere Zeichen ungültig. © Quelle: Dietrich Flechtner

Weißer Strich im blauen Karo: Bügel runter (oder rauf)!

Auf freier Strecke praktisch gar nicht zu sehen ist der weiße Strich im blauen Karo auf weißem Grund. Je nachdem, ob der Strich waagerecht oder senkrecht ist, weiß der Fahrer, dass er hier den Stromabnehmer senken oder heben muss. Die Schilder finden sich vor allem in Depots.

Bügel runter (links), Bügel rauf (rechts): Diese Symbole finden sich vor allem in den Depots. © Quelle: Dietrich Flechtner

