Dresden. Am Mittwochmittag ist eine Straßenbahn in Johannstadt mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Die Straßenbahn fuhr in Richtung Wintergartenstraße, als der 67-jährige Mann die Canalettostraße überquerte und von der Straßenbahn erfasst wurde.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp