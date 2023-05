﻿So viele neue Straßenbahnen fahren bereits in Dresden

Dresden. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten rollt’s auf der Straßenbahnlinie 2 nun richtig: Inzwischen fahren hier größtenteils nur noch die ganz neuen Stadtbahnwagen – die seit vergangener Woche auch ganz offiziell dort unterwegs sein dürfen. Denn bisher liefen die Trams nur im Testbetrieb und haben erst jetzt ihre behördliche Erlaubnis erhalten. Schon in wenigen Wochen sollen die Bahnen auf einer weiteren Linie zum Einsatz kommen – während die letzten Tatras dann endgültig aufs Abstellgleis rollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Start der neuen Stadtbahnwagen Ende des vergangenen Jahres verlief eher holprig, wegen kleineren Mängeln mussten die ersten beiden eingesetzten Wagen schon nach ihren ersten Runden „auf Linie“ vorerst wieder ins Depot. Erst zu Weihnachten waren die Kinderkrankheiten dann beseitigt. Bis heute sind nun bereits 14 der insgesamt 33 beim Hersteller Alstom georderten Fahrzeuge in Dresden angekommen. Zwölf davon können bereits im Liniendienst eingesetzt werden. Auf der Linie 2 gehören diese längst zum gewohnten Bild, bei schon drei von vier Straßenbahnen handelt es sich um neue Fahrzeuge.

Betriebliche Genehmigung erteilt

Am vergangenen Freitag erhielt der Stadtbahnwagen nun auch endlich die behördliche Inbetriebnahmegenehmigung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Ein formaler Akt, von dem die Fahrgäste so nichts merken, der aber ein wichtiger Schritt bei der Einführung der neuen Wagen ist und auch eine Bedingung dafür, dass die neuen Fahrzeuge – die offiziell noch im Besitz des Herstellers sind – auch von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) übernommen werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die sogenannte Typenzulassung gilt lediglich für die Wagen, die nur auf einer Seite Türen haben. Von diesen Einrichtungsfahrzeugen, wie es im Fachjargon heißt, hatten die DVB 24 Stück bestellt, bei den neun weiteren handelt es sich indes um Zweirichtungsfahrzeuge. Diese haben auf beiden Seiten Türen und können im Linienbetrieb in beide Richtungen fahren, was das Drehen in einer Wendeschleife überflüssig macht. In den kommenden Wochen wird der erste der Zweirichtungswagen in Dresden erwartet, für den dann aber noch einmal ein eigener Testbetrieb notwendig ist.

Einsatz auch auf der Linie 3

Derweil läuft auch die Lieferung der Stadtbahnwagen mit Türen auf nur einer Seite munter weiter. Bis Ende des Jahres sollen alle der insgesamt 33 Fahrzeuge bei den DVB ankommen. Nach der Linie 2 sollen die neuen Fahrzeuge ab Sommer auch auf der Linie 3 fahren. Mit dem Ende der Bauarbeiten auf der Hansastraße voraussichtlich im Juni könnte es so weit sein (DNN berichteten).

Schon jetzt sind die Tatras in Dresden kaum mehr zu sehen - so wie hier am Dienstagvormittag auf der Tiergartenstraße als „Stadtrundfahrt". Die meisten der elf noch verbliebenen Bahnen landen wohl schon in Kürze in der Schrottpresse. © Quelle: Sebastian Kositz

Abschied nehmen heißt es dann – einmal mehr und diesmal wohl auch endgültig – von den letzten noch in Dresden rollenden Tatras (DNN berichten mehrfach). Von den einst zwischen 1967 und 1984 aus dem Werk im Prager Stadtteil Smíchov mehr als 800 gelieferten Trieb- und Beiwagen stehen heute noch elf einsatzfähige Fahrzeuge im Depot der Verkehrsbetriebe. Ende des Monats wollen die DVB ein Fahrzeug dem Straßenbahnmuseum übergeben – als offiziellen Schlussstrich. Kaufinteressenten für die noch vorhandenen Fahrzeuge gibt es nicht, weshalb diese allenfalls noch als Ersatzteilspender herhalten werden oder gleich in die Schrottpresse fahren.

Auch erste Niederflurbahnen werden ausgemustert

Darüber hinaus werden bis Ende des Jahres wohl auch die ersten der in 1990er Jahren angeschafften, damals neuen Niederflurbahnen, ausgemustert. Die ältesten von ihnen haben inzwischen bereits mehr als ein Vierteljahrhundert Fahrdienst auf dem Buckel.